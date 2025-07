Mel Maia reflete sobre dificuldades enfrentadas por nova personagem: ‘Realidade dura demais’

Mel Maia encerrou nesta quinta-feira, 24, as gravações do longa-metragem Apenas 3 Meninas e falou com a CARAS Brasil sobre os desafios da personagem

Na última quinta-feira, 24, Mel Maia (21) terminou as filmagens de seu novo longa-metragem Apenas 3 Meninas (2025). Com direção de Susanna Lira e supervisão artística de Mara Lobão e Rodrigo Montenegro, o projeto é baseado em fatos reais e conta com a produção da Panorâmica Filmes.

Na trama, o público pode seguir a narrativa de três adolescentes no Rio de Janeiro que enfrentam a pobreza menstrual enquanto lutam pela aprovação de uma lei pioneira no Brasil, garantindo a distribuição gratuita de absorventes para todas as mulheres: “A pobreza menstrual ainda é um tabu e acho que esse filme pode se tornar uma grande referência para muitas meninas”, comentou Mel Maia .

A atriz interpreta Amora, uma jovem intensa e forte, que apesar da pouca idade, assume as responsabilidades da casa, devido a ausência da mãe, e acaba crescendo em um ambiente masculino. Segundo Mel, a construção da personagem foi um processo intenso e transformador com uma carga emocional enorme.

“Acredito que essa dureza da Amora vem da ausência do amor da mãe”, disse a atriz. “Cresceu cercada por uma presença masculina dominante e por uma realidade dura demais para alguém da sua idade. Tudo isso a forçou a amadurecer antes do tempo e a se virar do jeito que podia.”

A trama foi escrita por Keka Reis e, pela sensitividade dos temas abordados, contou com a consultoria de Julia Lordello: “Não lembro a última vez que vi um filme que abordasse um tema específico de forma tão realista e profunda”, concluiu.

Além de Mel Maia, o elenco do longa-metragem conta com o protagonismo de Letícia Braga (Luana) e Lívia Silva (Irene), que completam o trio de amigas cariocas. O filme promete utilizar da história das garotas para inspirar, debater e trazer à luz a força da coletividade e da união.

