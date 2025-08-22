Mel Fronckowiak faz declaração de aniversário para Rodrigo Santoro

Atriz Mel Fronckowiak celebra os 50 anos do ator com mensagem emocionante e relembra trajetória do casal: "Todos os dias têm cara de celebração"

A atriz, apresentadora e escritora Mel Fronckowiak usou as redes sociais nesta sexta-feira para fazer uma homenagem carinhosa ao marido, Rodrigo Santoro, que completa 50 anos no dia de hoje, 22. O casal, junto há mais de uma década, costuma manter a relação de forma discreta, mas Mel sempre abre exceções para declarações que celebrem datas especiais.

Na publicação, Mel compartilhou uma foto ao lado do ator e escreveu: “Desses seus 50 anos, te conheço de pertinho já há mais de 10. E desde que decidimos dividir a vida, todos os dias têm cara de celebração. Não porque sejam perfeitos. Mas porque escolhemos estar juntos. E porque escolhemos nos amar, com nossas qualidades e defeitos. Mesmo nos dias nublados, mesmo nos dias difíceis. Nos fortalecemos, nos acrescentamos, nos compreendemos. Feliz aniversário, meu amor. Que venham os próximos 50 anos ao seu lado”.

História de amor reservada

Juntos desde 2012 e casados desde 2016, Mel e Rodrigo formam um dos casais mais admirados do meio artístico. Pais de Nina, nascida em 2017, e Cora, que chegou ao mundo em 2024, eles equilibram carreiras intensas com uma vida familiar reservada de forma admirável. Apesar das agendas lotadas - Santoro entre produções internacionais e Mel à frente de projetos na televisão e literatura -, o casal sempre encontra maneiras de valorizar a parceria.

Em diversas entrevistas, Mel já contou que não existe fórmula para a relação dar certo, mas que o segredo está na escolha diária de estarem juntos. O ator, por sua vez, costuma expressar seu carinho em pequenas declarações e gestos discretos.

A mensagem de aniversário viralizou rapidamente, reunindo milhares de comentários de fãs e celebridades que parabenizaram Rodrigo e elogiaram o casal. Discretos, mas intensos, Mel e Santoro seguem celebrando a relação com cumplicidade e amor, inspirando seus seguidores com uma história que já ultrapassa 10 anos.

