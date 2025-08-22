CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Mel Fronckowiak faz declaração de aniversário para Rodrigo Santoro
Atualidades / Parabéns!

Mel Fronckowiak faz declaração de aniversário para Rodrigo Santoro

Atriz Mel Fronckowiak celebra os 50 anos do ator com mensagem emocionante e relembra trajetória do casal: "Todos os dias têm cara de celebração"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 20h45

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak
Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz, apresentadora e escritora Mel Fronckowiak usou as redes sociais nesta sexta-feira para fazer uma homenagem carinhosa ao marido, Rodrigo Santoro, que completa 50 anos no dia de hoje, 22. O casal, junto há mais de uma década, costuma manter a relação de forma discreta, mas Mel sempre abre exceções para declarações que celebrem datas especiais.

Na publicação, Mel compartilhou uma foto ao lado do ator e escreveu: “Desses seus 50 anos, te conheço de pertinho já há mais de 10. E desde que decidimos dividir a vida, todos os dias têm cara de celebração. Não porque sejam perfeitos. Mas porque escolhemos estar juntos. E porque escolhemos nos amar, com nossas qualidades e defeitos. Mesmo nos dias nublados, mesmo nos dias difíceis. Nos fortalecemos, nos acrescentamos, nos compreendemos. Feliz aniversário, meu amor. Que venham os próximos 50 anos ao seu lado”.

História de amor reservada

Juntos desde 2012 e casados desde 2016, Mel e Rodrigo formam um dos casais mais admirados do meio artístico. Pais de Nina, nascida em 2017, e Cora, que chegou ao mundo em 2024, eles equilibram carreiras intensas com uma vida familiar reservada de forma admirável. Apesar das agendas lotadas - Santoro entre produções internacionais e Mel à frente de projetos na televisão e literatura -, o casal sempre encontra maneiras de valorizar a parceria.

Em diversas entrevistas, Mel já contou que não existe fórmula para a relação dar certo, mas que o segredo está na escolha diária de estarem juntos. O ator, por sua vez, costuma expressar seu carinho em pequenas declarações e gestos discretos.

A mensagem de aniversário viralizou rapidamente, reunindo milhares de comentários de fãs e celebridades que parabenizaram Rodrigo e elogiaram o casal. Discretos, mas intensos, Mel e Santoro seguem celebrando a relação com cumplicidade e amor, inspirando seus seguidores com uma história que já ultrapassa 10 anos.

Leia também: Mel Fronckowiak relembra gafe com bolsa de grife avaliada em R$ 27 mil

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Rodrigo SantoroaniversárioMel Fronckowiak
Mel Fronckowiak Mel Fronckowiak  

Leia também

Rumores

Maisa Silva - Foto: AgNews

Maisa se pronuncia sobre rumores após ser flagrada com Memphis

Eterno

Fábio Porchat e Priscila Castello - Foto: Reprodução / Instagram

Namorada de Fábio Porchat tatua o nome do apresentador em homenagem

Declaração

Wanessa Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Assessoria de Wanessa Camargo nega boatos envolvendo Dado Dolabella

Declaração

Raul Gil e Raul Gil Junior - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Raul Gil se pronuncia após polêmica com a irmã e a sobrinha

RESUMO DA SEMANA!

Semana foi agitada no mundo dos famosos - Reprodução/Instagram/AgNews

Luto de Sheron Menezzes, cirurgia do pai de Sabrina Sato e festa com filhos de Faustão marcam semana

Homofobia

Carlinhos de Jesus - Foto: Reprodução / Instagram

Carlinhos de Jesus revela sofrer preconceito por ser homem na dança

Últimas notícias

Jakelyne OliveiraMédico explica crise que levou Jakelyne Oliveira à UTI: 'Pode evoluir'
Fábio Porchat e Priscila CastelloNamorada de Fábio Porchat tatua o nome do apresentador em homenagem
Ana Clara no Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa'Veja a decoração da sede do programa ‘Estrela da Casa’
Rodrigo Santoro e Mel FronckowiakMel Fronckowiak faz declaração de aniversário para Rodrigo Santoro
Wanessa CamargoAssessoria de Wanessa Camargo nega boatos envolvendo Dado Dolabella
João Kléber e João AugustoJoão Kléber elogia filho de Gugu após repercussão: “É um menino sedutor"
Giulia CostaGiulia Costa relata que desenvolveu bulimia após relacionamento
Raul Gil e Raul Gil JuniorFilho de Raul Gil se pronuncia após polêmica com a irmã e a sobrinha
Semana foi agitada no mundo dos famososLuto de Sheron Menezzes, cirurgia do pai de Sabrina Sato e festa com filhos de Faustão marcam semana
Diego e JaquelineCantor sertanejo se pronuncia após a esposa ser alvo de operação da Polícia Federal
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade