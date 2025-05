Mel Fronckowiak faz aparição rara com a filha em cinema no RJ

Discreta, a apresentadora Mel Fronckowiak é fotografada ao lado da filha, Nina, fruto do relacionamento dela com o ator Rodrigo Santoro

Nesta sexta-feira, 23, a apresentadora Mel Fronckowiak foi clicada ao lado da primogênita, Nina, de sete anos, fruto do relacionamento dela com o ator Rodrigo Santoro, em um cinema no Rio de Janeiro . Discretos, essa é uma das raras aparições das filhas deles na mídia, já que também são pais de Cora, nascida em agosto de 2024. No passeio, mãe e filha assistiram ao filme live-action Lilo & Stitch, que estreou nesta quinta-feira, 22.

Confira, abaixo, as imagens:

Mel Fronckowiak exibe fotos de viagem em família com Rodrigo Santoro

Recentemente, Mel Fronckowiak encantou os seguidores ao compartilhar uma série de fotos da viagem em família para Gold Coast, em Queensland, na Austrália.

Na ocasião, Santoro estava no país gravando o longa Runner, em que interpreta Damian, o vilão da nova trama de ação. "Entre improvisos e dias ensolarados de praia, é assim que anda a vida por aqui", escreveu a atriz legenda da publicação.

Na seção de comentários, os fãs reagiram às imagens: "Essas fotos transmitem paz"; "Que Jesus os abençoe grandemente" e "As meninas estão enormes!", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação. Confira!

Leia também: Filha caçula de Rodrigo Santoro surge enorme no colo da mãe