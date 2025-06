Atualidades / Família

Mel Fronckowiak atende pedido da filha com Rodrigo Santoro: 'Aventura'

Mel Fronckowiak compartilhou um momento especial que viveu com a filha, Nina, de oito anos, fruto do relacionamento dela com o ator Rodrigo Santoro

Mel Fronckowiak e Nina - Foto: Reprodução/Instagram