Meghan Markle posta nova foto com os filhos para celebrar Dia das Mães

Em suas redes sociais, Meghan Markle fez questão de compartilhar uma nova foto com os filhos Archie e Lilibet para celebrar o Dia das Mães

Neste domingo, 11, é celebrado o Dia das Mães em diversas partes do mundo. Em suas redes sociais, Meghan Markle fez questão de compartilhar uma nova foto em que aparece com os filhos Archie, de seis anos, e Lilibet, de três, frutos de seu relacionamento com Príncipe Harry.

Na imagem, a Duquesa de Sussex surgiu com os pequenos no colo e se declarou para os herdeiros. "Feliz Dia das Mães! Um brinde a dar conta de tudo com alegria", começou ela.

Em seguida, a famosa encantou ao comentar sobre os filhos. "E a essas duas joias — que ainda tentam escalar a montanha mamãe, me enchem de beijos e transformam cada dia na aventura mais memorável... ser mãe de vocês é o maior privilégio da minha vida. Eu também amo vocês mais do que todas as estrelas de todo o céu, todas as gotas de chuva e todo o sal de todas as batatinhas fritas do mundo", concluiu.

Data especial

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, aderiu a uma tradição da família real britânica, mas deu o seu toque especial. Ela decidiu que também vai mostrar fotos dos filhos no dia do aniversário e já deu o pontapé na iniciativa na terça-feira, 6, dia do aniversário do príncipe Archie, seu primogênito.

No dia do aniversário de Archie, Meghan compartilhou uma foto do filho no feed do Instagram. No entanto, ela não mostrou o rosto do garoto. Ela apenas o registrou de costas e em pé enquanto observava o pôr do sol a partir de uma varanda.

“Nosso filho. Nosso sol. Feliz aniversário de seis anos, Archie! Obrigada por todo o amor, orações e votos calorosos para o nosso doce menino. Ele tem seis anos! Para onde foi o tempo?”, disse ela na legenda.

Inclusive, ela deu uma pista de como foi a comemoração do aniversário de Archie. “Para todos vocês que vieram comemorar conosco na festa dele no último final de semana, obrigada por tornar a festa tão incrivelmente especial”, contou.

