Médico lista cuidados para Viih Tube após cirurgias: 'Atenção redobrada'

Viih Tube revelou que precisou atrasar o mêsversário de seu filho após realizar múltiplas cirurgias plásticas na última semana; entenda a recuperação

Neste domingo, 22, Viih Tube (24) compartilhou registros da celebração do oitavo mês de vida do filho caçula, Ravi. Na legenda da publicação, feita em seu perfil do Instagram, a influenciadora explicou que precisou atrasar a festa por estar se recuperando do combo de cirurgias plásticas que realizou na última semana.

Para entender melhor sobre o pós-operatório em casos de cirurgias múltiplas, a CARAS Brasil entrevistou o cirurgião plástico Nicola Biancardi. O médico aponta que, em casos como o de Viih Tube , a recuperação tende a ser mais intensa, uma vez que o corpo precisa curar várias áreas ao mesmo tempo.

"É comum haver mais edema [inchaço], maior sensação de cansaço e limitações nos movimentos nos primeiros dias", explica. "Por isso, o pós-operatório de cirurgias combinadas exige atenção redobrada e alguns principais cuidados". Abaixo, o médico lista as atitudes indispensáveis para o período, confira:

Uso adequado das malhas compressivas;

Repouso controlado (sem sedentarismo absoluto);

Fisioterapia pós-operatória (como drenagens linfáticas bem orientadas);

Monitoramento dos sinais vitais e das cicatrizes;

Nutrição adequada para garantir boa cicatrização;

Hidratação da pele;

Acompanhamento frequente com o cirurgião.

Viih Tube contou, através dos Stories do Instagram, que além de conviver com a dor e o desconforto comuns do pós-operatório, também estava lidando com a ansiedade e medo em relação ao processo. Porém, Biancardi ressalta que ao seguir os cuidados necessários e tendo um acompanhamento médico, os resultados são positivos e a chance de complicações é baixa.

Apesar do cuidado maior necessário e impacto psicológico, o médico acrescenta que o combo de cirurgias se destaca para várias pacientes. "Muitas pacientes relatam que preferem esse tipo de recuperação 'única' a passar por várias cirurgias separadas. O tempo médio de recuperação gira em torno de 30 a 45 dias para atividades leves e até 90 dias para retomada completa da rotina."

Além disso, Biancardi reforça que a escolha de realizar múltiplas cirurgias sempre deve ser minuciosamente estudada e pensada. "A decisão por combinar cirurgias leva em consideração fatores como tempo total de cirurgia, estado de saúde geral da paciente, risco anestésico e a viabilidade do pós-operatório. Quando bem indicadas, essas combinações podem otimizar a recuperação e o resultado."

Entenda o combo de cirurgias de Viih Tube

Mãe de Ravi e Lua (2), frutos do relacionamento com Eliezer (35), Viih Tube costuma falar sobre sua relação com o corpo após a chegada da maternidade. Ao longo deste ano, ela fez uma série de conteúdos mostrando sua jornada de emagrecimento, tendo conseguido eliminar 15kg. Porém, no último dia 15, surpreendeu os fãs ao revelar que passou por uma série de cirurgias estéticas.

Apesar de ter recebido críticas, a influenciadora afirmou que entende o impacto de sua escolha, e que não quer desmotivar os fãs que a acompanham, por isso, não deve mostrar os resultados. "Não quero ficar dando muita ênfase nisso, porque são muitas mães que me acompanham que não têm condição de fazer uma lipo [...] e estavam se inspirando em mim. Eu não quero desmotivar essas mães."

