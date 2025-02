Medalhista olímpica do vôlei, Natinha chora ao expor traição do namorado: 'É um lixo'

A jogadora da Seleção Brasileira de vôlei Nathalia Araújo, a Natinha, expôs uma situação delicada em um desabafo nas redes sociais

A jogadora da Seleção Brasileira de vôlei Nathalia Araújo, a Natinha, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, usou as redes sociais neste domingo, 9, para expor uma situação delicada. Em uma live, ela contou que descobriu uma traição por parte do namorado, João Pedro.

No vídeo, ela contou que viajou para fazer uma surpresa romântica para o companheiro, que estaria fazendo um curso no Rio de Janeiro. Contudo, ele estava com a amante. “Ele sempre me deixou muito claro que nunca ia fazer isso comigo. Eu fiz uma surpresa para ele, estava muito feliz de estar aqui com ele, mas ele fez isso comigo, eu nunca fiz nada para ele, eu sempre o amei com todo meu coração”, lamentou.

A atleta, que joga pelo Praia Clube, em Minas Gerais, ainda declarou aos prantos: "Tanto esforço para estar aqui com ele. E sabe o que o 'Natinho' fez? Me traiu". Segundo ela, o namorado chegou a compartilhar nas redes um vídeo com a mulher com quem ela afirma que ele a traiu. "Não estou acreditando que ele fez isso", confessou.

Natinha ainda relatou que está passando por uma fase profissional difícil. "Achei que ele estava do meu lado, mas ele não estava, não. Ele estava aqui no Rio de Janeiro me traindo. Isso é o que ele estava fazendo. Ele é um lixo para que todos vocês saibam e não fiquem lá pagando pau pra ele. Não tem um pingo de vergonha na cara", desabafou.

E complementou: “Agora estou aqui jogada no meio da praia. O meu voo é só amanhã porque a gente ia sair pra jantar hoje e olha o que ele fez. Eu abracei esse cara como ninguém. Tava disposta, a gente tava fazendo planos”, contou, aos prantos.

Veja o momento: