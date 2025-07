MC Mirella explica decisão de não expor a filha: 'Não é moeda de troca'

MC Mirella explicou que Serena, sua filha de 1 ano atualmente, decidirá sozinha no futuro se deseja ser uma pessoa pública

MC Mirella separou um tempo para conversar com o público a respeito de diversos assuntos, incluindo a rara exposição da filha, Serena, de 1 ano. A cantora, que é bastante ativa nas redes sociais, explicou que decidiu preservar a herdeira, uma vez que existem muitos comentários maldosos na internet.

Além disso, Mirella ainda ressaltou que a pequena não é 'moeda de troca' para aumentar engajamento. A ex-participante de 'A Fazenda 12', da Record TV, também afirmou que a filha não possui idade para consentir este tipo de visibilidade.

"Eu posto, mas pouco. Só o que julgo necessário. Minha filha ainda é um bebê e merece ser protegida. Quando ela for maior, entender e falar, vai decidir por si mesma se quer ou não viver essa exposição. A internet é suja. Já recebi mensagens que ninguém deveria ler, e justamente por isso, a protejo", iniciou a famosa.

"Não uso minha filha como gancho para engajamento. Ela não é meu conteúdo. Não é moeda de troca por likes, nem ferramenta para monetizar. Seria muito mais fácil mudar de nicho, me aproveitar disso e ganhar dinheiro em cima dela. Mas não. Ela é uma criança e merece amor, não holofotes", continuou ela.

Por fim, MC Mirella explicou que pretende esperar a filha crescer para decidir se quer ou não se tornar uma pessoa pública. " Quero que ela cresça com liberdade, com escolha. E que, se um dia decidir aparecer aqui, que seja com consciência e vontade própria ", concluiu.

MC Mirella explica decisão de não expor a filha - Reprodução/Instagram

Filha de MC Mirella já foi alvo de ataques

Em 2024, MC Mirella usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo a respeito de comentários maldosos direcionados a sua filha, Serena. A pequena é fruto de seu relacionamento com Dynho Alves.

Mirella contou que a bebê passou a receber críticas sobre a aparência logo após uma publicação de fotos do mesversário em família. "Gente, as pessoas estão realmente perdendo a noção, né, meu amor?", iniciou a cantora com a herdeira no colo.

"Você é a mais linda do mundo pra mamãe, vai ser pra sempre a mais linda, te amo, tá bom? Aguardem e verão como eu vou ser linda sempre", completou ela. "Sim, porque as pessoas criticam um anjinho desse aqui, uma princesa. Linda, doce, inteligente, esperta, fofa, quietinha, obediente", finalizou MC Mirella.

