MC livinho recebe alta do hospital após sofrer acidente

Após sofrer acidente de moto no início desta semana, o cantor MC Livinho recebe alta do hospital e volta para casa com saúde

Na tarde desta quinta-feira, 31, o cantor MC Livinho recebeu alta do hospital que estava internado desde a última terça-feira, 29, quando sofreu um acidente de moto em São Paulo. O artista permaneceu internado na UTI até quarta-feira, 30.

Livinho compartilhou sua saída através dos stories de suas redes sociais, afirmando ter recebido uma nova chance. “Recebi alta, minhas vidas, pega a visão! Recebi alta hoje, estou indo para a casa, e o que eu tenho a dizer é que é uma vida nova, Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida. Estou indo embora e quero agradecer as orações de todos os fãs, todo mundo que se preocupou, minha família, a equipe médica aqui do hospital”, disse ele.

Mais sobre o acidente do cantor

O cantor MC Livinho sofreu um acidente de moto no início desta semana e precisou ser internado com urgência. Após sofrer uma colisão com um carro, ele foi levado ao hospital logo em seguida ao relatar cuspir sangue.

O astro foi diagnosticado com uma perfuração no pulmão e uma fratura no dedo esquerdo, o que o fez ser internado às pressas na UTI. Em suas redes sociais, publicou fotos do acidente e agradeceu por estar vivo. “ O mais preocupante foi na hora que eu cheguei aqui. Eu olhei para o teto da ambulância e comecei a ver aquela luz ficar muito forte, minha voz escurecendo, minha pressão baixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito. E eu comecei a me despedir. Falei: ‘Estou partindo. Deus abençoe, amo vocês, me perdoem’. Eu tive uma conversa com Deus, mas não era o meu momento, mas eu pensei que era. Eu achei que tinha tido uma hemorragia interna que não teria como fazer mais nada e graças a Deus estou na sala de UTI em observação”, disse o MC na época.

