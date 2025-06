MC Guimê relembra momento emocionante ao descobrir gravidez da noiva: 'Não imaginav

MC Guimê e a noiva, Fernanda Stroschein, esperam a primeira filha, Yarin. E o cantor contou como ficou sabendo da gravidez

O cantor MC Guimê e a noiva, Fernanda Stroschein, estão à espera da primeira filha do casal, que se chamará Yarin. Em entrevista ao portal gshow, divulgada nesta sexta-feira, 27, o artista relembrou sua reação ao ser surpreendido pela companheira com o anúncio da gravidez.

Durante o papo, ele disse que eles não planejavam aumentar a família por agora. "Veio essa surpresa maravilhosa. Como todo casal, a gente fazia um test drive, mas não imaginava que chegaria assim, não fizemos um planejamento para que viesse agora. Desde o dia que ela me contou, a gente começou a ter a vida de pai e mãe para a chegada da Yarin."

E recordou: "A Fê fez uma surpresa para contar que estávamos grávidos. Fiquei muito emocionado, com a garganta travada de choro. Foi um momento muito nosso. Estava em uma semana corrida de trabalho, depois de um dia exaustivo, não imaginava essa notícia. Ela preparou todo o ambiente de casa, falou que queria falar comigo, achei estranho e ela trouxe uma caixinha com os sapatinhos e o ultrassom. Dali para frente, minha vida tem sido outra, muito melhor", confessou.

Vale lembrar que MC Guimê e Fernanda Stroschein estão juntos há pouco mais de um ano. No fim de abril, o cantor decidiu dar um novo passo na relação e surpreendeu a companheira com um pedido de casamento. Já a gravidez foi anunciada em maio.

Como foi o chá revelação?

No último domingo, 22, eles realizaram o chá revelação com a presença de amigos e familiares. Durante o evento, os dois descobriram que vão ser pais de uma menina, que vai se chamar Yarin. A revelação foi feita por meio da fumaça rosa que tomou conta da chácara no interior de São Paulo. Leia mais!

