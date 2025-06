MC Guimê surpreende ao mostrar o resultado da harmonização facial; veja!

O cantor MC Guimê compartilha foto do rosto após passar pelo procedimento estético pela primeira vez nesta sexta-feira, 6; confira o antes e o depois!

Na noite desta sexta-feira, 6, o cantor MC Guimê, de 32 anos, contou, por meio de uma publicação feita em seu perfil no Instagram, que passou por uma harmonização facial pela primeira vez . Na ocasião, o famoso comparou duas fotos para mostrar o antes e o depois do procedimento estético . Na legenda da publicação, ele avisou aos seguidores:

“Já adianto: tá inchado ainda, é normal. Mas eu já estou curtindo muito o resultado", escreveu. Ele ainda expôs o motivo pelo qual decidiu apostar na mudança estética: “Queria devolver aquela estrutura, dar um contorno mais marcado com presença”, explicou.

E foi honesto: “Agora é só esperar desinchar, que vai ficar mais ‘daora’ ainda. Achei que ficou bem natural e, modéstia à parte, o pai ficou mais bonito”, concluiu.

Na seção de comentários, os fãs reagiram à mudança no visual de Guimê: "Essa mandíbula ficou top, quem não vê a diferença é cego”, escreveu uma em referência às pessoas que não perceberam uma mudança significativa no rosto dele. "Ficou bem natural, não perdeu a essência", disse mais uma. Enquanto outra, comentou: “Juro que parece que não mudou nada”.

No início de maio, Guimê anunciou a gravidez do primeiro filhos com a noiva Fernanda Stroschein. Na ocasião, ele postou um vídeo em que ele e a amada aparecem usando bonés com as palavras 'pai' e 'mãe'. Na gravação, a influencer ainda mostra um par de sapatos de bebê e o teste de gravidez positivo.

MC Guimê encanta ao mostrar ultrassom de seu primeiro filho

Na última terça-feira, 3, MC Guimês mostrou o ultrassom de seu primeiro filho com Fernanda Stroschein.

No registro, o ex-BBB divertiu-se sobre seu planos para esse ano ter sido diferente do planejado por Deus. "2025 vai ser um ano de muitos projetos. Deus: tome aqui o primeiro!", escreveu no vídeo. "Então tá né… Hahahahahahahahah. Deus, obrigado por essa benção!!! Papai e Mamãe já amam muito", escreveu na legenda da publicação. Confira!

