MC Guimê esclarece dívida milionária e afirma: 'Pretendo não falar mais sobre'

Após Lexa se pronunciar sobre a dívida milionária adquirida durante seu antigo casamento, MC Guimê também falou sobre o assunto

Após a cantora Lexa se pronunciar sobre a dívida milionária adquirida durante seu antigo casamento, o cantor MC Guimê também usou as redes sociais para falar sobre o assunto. Em um vídeo publicado, ele esclareu detalhes sobre a pendência, que é referente a uma mansão luxuosa em Alphaville, São Paulo, comprada pelo funkeiro em 2016.

No vídeo, ele resumiu o que aconteceu: "Esse imóvel, quando ele foi comprado, tava com preço de venda de 2,25 milhões. Logo de início, através de um acordo do meu antigo empresário com a pessoa que se dizia proprietária do imóvel, eu tive que desembolsar, em média, 1 milhão nos pagamentos iniciais".

E complementou: "E aí eu recebo uma notificação extrajudicial de uma outra pessoa que eu não havia conhecido dizendo que essa pessoa, sim, era a real proprietária do imóvel. Então se trata de um golpe", iniciou.

"Só que eu já tinha pago alguns valores expressivos para essa pessoa que até então meu empresário tinha me apresentado como proprietário do imóvel. Com essa nova pessoa na jogada, chegamos a um acordo em juízo. Sendo assim, me responsabilizei e arquei com todos os pagamentos e resolvi bonitinho".

Outros esclarecimentos

O cantor contou que também precisou lidar com vazamentos, dívidas de condomínio e outros imprevistos. Ele ainda ressaltou que o imóvel foi comprado e que recorreu da cláusula que previa a cobrança de um aluguel conforme o andamento do contrato.

Ele também falou sobre os rumores de que a casa teria sido danificada: "A casa foi vendida como mobiliada e, quando chegou lá, não tinha móvel nenhum. Tinha restos de móveis", lembrou.

Referente ao pagamento do processo, ele explicou: "A pessoa que me processa pede um valor totalmente injusto. Enquanto couberem recursos, a gente vai continuar lutando pelos nossos direitos e tentando reverter esse processo."

Por fim, ressaltou que não deixou dívida para ninguém pagar: "A Justiça viu que moravam duas pessoas casadas com comunhão de bens nesse imóvel em questão e entendeu que as duas pessoas teriam responsabilidade no processo. É exatamente isso. Pretendo não falar mais sobre", encerrou.

Qual é a origem da dívida milionária?

A dívida milionária de Lexa e MC Guimê já ultrapassa o valor de R$ 3 milhões. Essa dívida surgiu por causa de um processo aberto pela proprietária de uma mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. A dona da casa solicitou uma indenização por dano material.

