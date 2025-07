MC Guimê comenta rumores de que estaria no elenco de A Fazenda 17

O cantor MC Guimê se manifestou sobre os rumores de que está cotado para participar do reality 'A Fazenda', da Record TV, este ano

O nome de MC Guimê voltou à cena nos rumores sobre o elenco de A Fazenda 17, previsto para estrear setembro em 2025. Conforme apurado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o funkeiro estaria em negociações avançadas com a Record TV, mas seu ingresso ainda depende de fatores pessoais e profissionais.

Guilherme Aparecido Dantas Pinho, de 32 anos, iniciou sua carreira no funk ostentação em 2012, com hits como 'Tá Patrão' e 'Plaquê de 100'. Em 2023, participou do BBB 23, onde foi expulso por importunar outra participante, o que repercutiu bastante, tanto nas redes quanto na mídia tradicional. Esse histórico contribui para o interesse da produção, já que Guimê combina notoriedade, polêmica e experiência em reality.

Por que MC Guimê interessa à Record?

Geração de audiência – seu carisma, estilo marcante e grande presença digital podem atrair público jovem.

Experiência anterior – já vivenciou confinamento, entende dinâmica da câmera e sabe navegar em situações extremas.

Protagonismo em pautas – a história no BBB 23 garante que assuntos delicados e debates virais aconteçam.

Pronunciamento oficial da assessoria

Procurada pelo Hugo Gloss, a equipe de MC Guimê informou que há interesse em participar de reality, mas não neste ano. A justificativa é pessoal: o cantor está aguardando a chegada de sua primeira filha, Yarin, com a namorada Fernanda Stroschein, prevista para nascer antes do Natal.

"Guimê tem, sim, vontade de entrar em um novo reality. Mas este ano talvez não seja o momento, já que o nascimento da filha está previsto para antes do Natal, em dezembro. Então, por conta desse momento tão especial, a ideia pode acabar ficando para depois!", declarou.

A assessoria reforçou que ele pretende priorizar os primeiros meses como pai e que, para a próxima edição, - caso permaneça o convite e o timing pessoal seja favorável – pode reconsiderar a participação.

