MC Daniel se pronuncia após acusações feitas por amigo de Lorena Maria

Após ser chamado de “tóxico e abusivo", MC Daniel se defende nas redes; Lorena Maria também se posicionou e pediu respeito

O cantor MC Daniel decidiu comentar publicamente nesta segunda-feira, 14, as especulações envolvendo o fim de seu relacionamento com Lorena Maria. Em uma sequência de Stories publicados no Instagram, o artista rebateu as acusações feitas por Rapha Werneck, um amigo da influenciadora, que o chamou de “tóxico, abusivo, agressivo e enganador”.

Daniel negou as alegações, afirmou que jamais desrespeitou Lorena e garantiu que vai acionar a Justiça contra o rapaz. “Acho que é meio óbvio, mas tem que falar. Nunca agredi a Lorena, nem xinguei, nem gritei com ela", começou o funkeiro.

"Primeiro, por amar ela. Segundo por respeitar, ela sendo mulher, mãe do meu filho. Minha criação jamais permitiria isso. Sou um cara que não gosta de polêmica, não gosta de briga”, afirmou o cantor.

Ele também criticou diretamente Raphael e destacou: “Ele vai ter que pagar na Justiça pelo que fez. Falou o que não devia, já apagou tudo. [...] Nem me conhece, nunca fez parte da nossa vida”, completou Daniel.

"Se ele apagou é porque ele está devendo. E agora ele vai ter que resolver isso na justiça", completou Daniel em outro Story.

Amigo é desmentido por Lorena

A própria Lorena também usou as redes sociais para desmentir as acusações contra MC Daniel. “Não procede absolutamente nada do que o Rafhael falou. Não sei com qual intenção ele fez isso. Se eu jamais vim expor alguém, ninguém tem esse direito também”, declarou.

Lorena também rebateu críticas de internautas. Disse que não depende financeiramente de ninguém e pediu respeito. “Eu queria que vocês tirassem isso da cabecinha de vocês, mas vocês não vão tirar. É muito machismo. [...] Não quero ficar tentando convencer ou provar nada pra ninguém. Só quero ficar em paz”, desabafou.

O relacionamento de MC Daniel e Lorena Maria começou em 2024 e foi oficializado nas redes em uma viagem a Fernando de Noronha. Em janeiro deste ano, o cantor a pediu em casamento, e o filho do casal, Rás, nasceu no mês seguinte. O término foi confirmado no último sábado, 12.

Leia também: Especialista alerta sobre separação de MC Daniel e Lorena Maria durante puerpério: 'Não é raro'