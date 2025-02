MC Daniel exibe print de conversa com Lorena e pedido especial dela

Logo depois de anunciar o nascimento do filho, MC Daniel faz post especial e exibe print de conversa intimista com Lorena Maria

O MC Daniel se tornou papai pela primeira vez com o nascimento do bebêRás, fruto do relacionamento com Lorena Maria. Ao celebrar a chegada do filho, ele exibiu uma conversa intimista com a amada e um pedido que ela fez.

No final do álbum de fotos do nascimento do filho, Daniel exibiu um print de uma conversa em um aplicativo de mensagens com Lorena. Os dois falavam sobre a alegria da chegada de um filho quando ela desabafou e pediu para ele não abandoná-la com o bebê.

“Filho é bênção. Coisa de Deus. Nunca duvide disso”, disse ele. E ela respondeu: “Você teve uma família incrível. Minha família não foi assim. Eu tenho medo. Graças a Deus eu tenho uma mãe hoje. Quero que minha família viva segundo o coração de Deus. Não me abandona”.

Com isso, Daniel disse: “Você pode ter certeza absoluta que eu nunca, jamais, vou fazer isso. Te reconheço como uma mulher incrível. Sei da sua história. Você vai ter toda estrutura e apoio possível e imaginário. Sou homem. Tenho valores”.

Como o casal anunciou o nascimento?

Em uma publicação nas redes sociais, Daniel compartilhou uma imagem em que aparece segurando uma meia de bebê e escreveu: "Nasceu, minha maior benção. Rás, meu primogênito". Lorena Maria também fez um post para celebrar a novidade. "Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… O medo bateu forte… A dor extrema, o socorro a Deus… A mudança de planos… e você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder", contou ela.

Pouco antes do nascimento, Daniel compartilhou usou seu perfil para declarar sua admiração pela noiva."Vai dar tudo certo, Pretinha, te amo. Já já nosso menino estará nos nossos braços", disse ele. "Sou seu fã, Lorena", declarou.

O cantor também compartilhou como foi o momento em que os dois deram entrada na maternidade. Ele chegou vestido com um terno amarelo e a icônica máscara do Máskara, figurino que já se tornou sua marca registrada nos palcos.

Enquanto que Lorena optou por um look mais confortável, usando um camisão branco de tecido leve. O casal chegou ao local em grande estilo, a bordo de um Porsche vermelho, e foi acompanhado por uma equipe de filmagem.

