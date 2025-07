MC Daniel e Lorena Maria se separaram? Assessoria se pronuncia

MC Daniel viaja com o filho, Rás, sem a companheira, Lorena Maria, que rebateu críticas nas redes; especulações aumentam nas redes sociais

MC Daniel está aproveitando alguns dias de descanso em Alagoas ao lado do filho, Rás, de quase cinco meses, sua mãe, Daniela Amorim, e outros familiares. O bebê é fruto do relacionamento com Lorena Maria, que não foi na viagem.

Nesta sexta-feira, 11, ela usou o Story do Instagram para desabafar sobre a saudade que está sentindo do filho. Por causa do post, no entanto, ela acabou recebendo críticas por permitir que o bebê viajasse sem ela.

"Eu tinha que fazer o quê? Proibir o pai de fazer coisas com o próprio filho? Ele é muito amado e muito bem-cuidado por toda a família", respondeu Lorena. Ela ainda completou: "O que mata, mesmo, é a saudade. Eu jamais poderia proibir o pai de fazer algo que gosta com o próprio filho, mesmo que para mim seja difícil."

Reprodução/Instagram

A ausência da empresária na viagem rapidamente gerou rumores de uma possível separação do casal. Internautas passaram a especular sobre o fim do relacionamento e questionaram por que ela não teria acompanhado MC Daniel e o filho.

Assessoria de MC Daniel se manifesta

Diante da repercussão, a equipe de MC Daniel foi procurada e afirmou que o relacionamento continua firme. No entanto, a assessoria preferiu não comentar os motivos que levaram Lorena a não participar do passeio em família, o que contribuiu para o aumento das especulações nas redes .

MC Daniel e Lorena Maria estão juntos desde o início de 2024, mas só assumiram publicamente o namoro em agosto do mesmo ano. Pouco tempo depois, anunciaram a espera do filho.

O filho do casal, Rás, nasceu em fevereiro de 2025 no Rio de Janeiro. Em outro Story nesta sexta-feira, Lorena publicou uma foto do bebê e comemorou: "Graças a Deus você chega amanhã, pois eu estou prestes a partir de saudade."

Leia também: MC Daniel posta fotos inéditas do filho e fãs apontam semelhança: 'A cara do pai'