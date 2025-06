Maya Massafera exibe resultado após passar por cirurgia para mudar a cor dos olhos

A influenciadora digital Maya Massafera realizou uma cirurgia para mudar a cor dos olhos e mostrou o resultado para os fãs

Maya Massafera usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para mostrar o resultado da cirurgia que realizou para mudar a cor dos seus olhos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou vários registros em que aparece Londres, na Inglaterra, usando uma calça marrom, uma sandália de salto alto e uma camisa amarela escrito: Brasil.

Ela também divulgou um vídeo em que tira os óculos escuros e mostra que seus olhos estão verdes . A publicação recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Gata", escreveu outra. "Tá cada dia mais bonita essa mulher, gente", afirmou uma fã.

Vale lembrar que a cor dos olhos de Maya Massafera antes da cirurgia era castanho.

Confira:

Maya Massafera mostra cor do olho - Foto: Instagram

Maya Massafera mostra reação no rosto após uso excessivo de hormônios

A influencer Maya Massafera, de 44 anos, está passando por tratamento no rosto diante de uma reação causada pelo uso excessivo de hormônios. A famosa, que passou pela transição de gênero no ano passado, deu mais detalhes sobre o procedimento de line skin em novo episódio do Reality da Maya.

Maya apareceu sem maquiagem na consulta e pediu para a médica responsável pelo tratamento esclarecer as cicatrizes em seu rosto: "Não é normal, isso é raro. Aconteceu com você por causa do hormônio que você está tomando. Você está tomando doses altíssimas de hormônio. Isso pré dispõe", explicou sobre Maya, que já fez duas sessões de aplicações de fenol no rosto.

Maya explicou que, por conta da transição, as doses altas de hormônio eram para bloquear os hormônios masculinos. A médica, por sua vez, garantiu que, em três meses, o rosto de Maya voltará ao normal. Saiba mais!

