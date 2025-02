Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, usa look de R$ 400 no Carnaval

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi mostrou a filha Mavie fantasiada para curtir o Carnaval e o preço da fantasia surpreendeu

Nesta sexta-feira, 28, Bruna Biancardi realizou uma festinha de Carnaval para a filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Neymar.

Nas imagens publicadas pela digital influencer em suas redes sociais, a pequena surgiu fantasiada como a famosa princesa Moana, da Disney.

Mavie esbanjou fofura com um top branco e uma saia vermelha. Para completar a produção, a menina usou sandálias douradas.

O preço do look surpreendeu alguns internautas, já que não foi nenhum valor exorbitante. A fantasia de Moana custa cerca de R$ 209,90, enquanto as sandálias custam R$ 198, totalizando R$ 407, 90.

Além de Mavie, Bruna e Neymar estão à espera de Mel. O jogador já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de seis meses, com Amanda Kimberlly.

Desabafo

A influenciadora digital Bianca Biancardi, que é irmã de Bruna Biancardi, decidiu se pronunciar sobre os comentários de uma suposta gravidez. Em um vídeo compartilhado no Instagram na quarta-feira, 26, ela negou os boatos e garantiu que não pretende ter filhos.

"Toda vez que apareço aqui no Instagram, seja em uma foto ou vídeo, eu começo a receber comentários que eu estou grávida. Já falei que não pretendo engravidar agora e nem pelos próximos anos, então é chato ficar falar isso para uma pessoa, basicamente, vocês estão me chamando de gorda, e isso não é educado", falou Bianca.

Além disso, ela contou que teve um cisto hemorrágico na última semana. Por isso, ficou inchada em razão dos medicamentos que precisou tomar. "Fiquei super inchada e até agora minha barriga não voltou para o tamanho original. Eu ainda recebo esses comentários, não é legal. Isso é no geral, sobre aparência e jeito da pessoa. Não são coisas que a gente deveria comentar porque magoa, ofende. Já vi várias pessoas aqui reclamando disso, que fazem comentários sobre o corpo delas, e isso é chato", relatou.

