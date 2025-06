Maurício Mattar revela plano para quando se aposentar das artes: ‘Meu futuro’

Longe da TV, Maurício Mattar revela o desejo de viver no interior após se aposentar da vida artística

O ator Maurício Mattar já está planejando o seu futuro. Com uma carreira de sucesso como ator e músico, ele planeja fugir da cidade grande nos próximos anos ao se aposentar da carreira artística.

O astro pretende ir viver em sua fazenda e viver apenas do agronegócio. "O amor que tenho pelos cavalos, pela natureza, pelo gado e pela vida na roça é algo que carrego desde a infância. Sempre gostei disso. Eu costumava visitar fazendas da família e de amigos, sempre tive muita intimidade com esse universo. É como se tudo isso fizesse parte de mim. Hoje, isso representa o meu futuro. Cada vez mais migro para o haras, para a fazenda, estruturando tudo para, no futuro, poder viver em paz, ao lado dos meus animais e da minha criação de gado Nelore, com qualidade de vida", afirmou ele em entrevista no Jornal O Globo.

Além disso, Mattar contou que não tem planos de voltar para a TV em breve. Ele está longe das novelas desde Gênesis, da Record, e está dedicado à música. "Foram mais de 30 novelas ao longo da minha carreira, histórias que moram no coração do público. Hoje, meu foco e meu amor estão totalmente voltados à celebração dos 30 anos de música. Mas os bastidores das novelas me deixaram grandes lembranças e amizades que a teledramaturgia me trouxe", afirmou.

Vale lembrar que o ator é casado com Shay Dufau e é pai de Petra, Rayra, Luã Ivys e Ilha.

Maurício Mattar já revelou que é bipolar

No decorrer do bate-papo com Ronnie Von no Companhia Certa, da RedeTV!, o ator Maurício Mattar se emocionou ao relatar como lidou com o diagnóstico de transtorno bipolar, tema que aborda com franqueza há anos. “Sempre fui mais quieto, reservado, e isso me tirou um pouco do centro”, contou.

Segundo ele, o início do tratamento adequado mudou sua perspectiva diante do que enfrentava. “A bipolaridade é uma oscilação de humor causada pela falta de algo químico. Hoje, como já me conheço, eu vigio. Quando percebo que estou um pouco alterado, fico quieto, seguro o leão”, declarou, com leveza e de forma descontraída.

Ainda durante a entrevista, Maurício Mattar reagiu ao ver seu antes e depois da harmonização facial: “Olha lá! Derrubado!”, diverte-se. "Agora estou espetacular. Fiz apenas para tirar a expressão de cansaço”, afirma.