Mauricio Mattar faz rara aparição com filha discreta e revela relação de cumplicidade e afeto

Mauricio Mattar compartilha momento especial ao lado de Rayra Gracie, que vive fora do Brasil, e emociona ao descrever a conexão única entre pai e filha

O ator e cantor Mauricio Mattar surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma foto rara ao lado da filha Rayra Gracie, durante uma recente visita dela ao Brasil. No post, o ator e cantor descreveu com carinho a relação de cumplicidade que mantém com a jovem, ressaltando a leveza e o vínculo espiritual entre os dois.

“Nosso amor sempre foi assim: leve, cheio de admiração mútua, proteção de confidências guardadas a sete chaves”, escreveu ele na legenda. A imagem mostra pai e filha sorridentes e abraçados, em um registro que rapidamente despertou a atenção dos fãs, especialmente pelo fato de Rayra manter uma vida discreta, longe dos holofotes.

Quem é Rayra Gracie?

Rayra é fruto do relacionamento de Mauricio com Katia Gracie, membro da tradicional família Gracie, conhecida mundialmente por sua influência no jiu-jitsu brasileiro. Ao contrário do pai, Rayra optou por uma vida mais reservada. Ela vive fora do Brasil, onde mantém rotina discreta, e raramente aparece em eventos públicos ou nas redes sociais. Mesmo assim, o vínculo com Mauricio é forte — como demonstra a troca de mensagens públicas sempre cheia de afeto entre os dois.

Outros filhos de Mauricio Mattar

Além de Rayra, o ator tem outros três filhos: Luã Mattar, fruto do relacionamento com a cantora Elba Ramalho; Petra é fruto do relacionamento de Maurício com a atriz Fabiana Sá; e Ilha Mattar, sua filha caçula com a atual esposa, Shay Dufau.

Luã, o mais velho, segue carreira na música como cantor e compositor. Petra é mãe de um menino, chamado Makai. Já Ilha, que nasceu em 2020, costuma aparecer nas redes sociais do pai com certa frequência, protagonizando momentos fofos em família.

Aos 60 anos, Mauricio Mattar celebra a paternidade com entusiasmo e costuma falar sobre a importância dos laços familiares e da espiritualidade na sua vida.

