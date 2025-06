Mauricio Mattar fala sobre diagnóstico de bipolaridade: 'Vigio'

Em entrevista a Ronnie Von, na RedeTV!, Mauricio Mattar fala sobre diagnóstico de bipolaridade, harmonização facial e possibilidade de voltar para TV

O ator Mauricio Mattar foi entrevistado por Ronnie Von no Companhia Certa, da RedeTV!. Durante sua conversa com o apresentador, o famoso relembrou momentos marcantes de sua trajetória na TV, falou sobre ter sido diagnosticado com bipolaridade e até sobre a harmonização facial que fez recentemente.

Com mais de 40 anos de carreira, o galã comentou sobre a possibilidade de voltar para as telinhas. “A carreira de ator nunca vai desencantar dentro de mim. Se for seduzido por uma produção ou personagem, volto. Fiz as melhores novelas em uma época de ouro que não volta mais. Hoje a internet tomou conta, é um outro tempo”, disse ele, que hoje está no ar na reprise de “A Viagem”, exibida pela TV Globo originalmente em 1994.

O ator também relembrou a fama de galã que o acompanhou ao longo das décadas, conquistando diferentes gerações. “Não busquei isso, foi acontecendo. Trabalho para ser querido pelo público, para tocar as pessoas, para emocionar”, explicou.

Maurício Mattar fala sobre ter bipolaridade

No decorrer do bate-papo, o ator se emocionou ao relatar como lidou com o diagnóstico de transtorno bipolar , tema que aborda com franqueza há anos. “ Sempre fui mais quieto, reservado, e isso me tirou um pouco do centro”, contou.

Segundo ele, o início do tratamento adequado mudou sua perspectiva diante do que enfrentava. “ A bipolaridade é uma oscilação de humor causada pela falta de algo químico. Hoje, como já me conheço, eu vigio. Quando percebo que estou um pouco alterado, fico quieto, seguro o leão”, declarou, com leveza e de forma descontraída.

Ainda durante a entrevista, Maurício Mattar reagiu ao ver seu antes e depois da harmonização facial: “Olha lá! Derrubado!”, diverte-se. " Agora estou espetacular. Fiz apenas para tirar a expressão de cansaço”, afirma.

Ronnie Von e Maurício Mattar - Foto: Divulgação/RedeTV!