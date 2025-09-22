Matthew McConaughey choca com motivo para não ter cama king size

Casado com Camila Alves, o ator Matthew McConaughey revela o seu motivo para não ter uma cama no tamanho king size

O ator Matthew McConaughey surpreendeu ao contar qual é o segredo para ter um casamento de sucesso com a modelo brasileira Camila Alves. Casado há mais de uma década, ele garantiu que a cama do casal tem um papel fundamental na união deles.

Inclusive, Matthew contou que não tem uma cama no tamanho King size para manter o casamento duradouro com a esposa. Isso porque ele acredita que uma cama menor permite que o casal fique mais aconchegado e consiga ter um casamento mais saudável.

“Eu acordo em uma manhã e a Camila está a um campo de futebol de distância… Cara! Você vai para a cama à noite e quer se aconchegar… Essa maldita cama King size não é boa para o casamento. Livre-se disso. Compramos uma cama Queen size, na qual ficamos ombro a ombro. Estou te dizendo: é boa para o casamento”, disse ele ao defender que os casais tenham camas menores.

Além disso, Matthew destacou sobre a importância de manter o romantismo mesmo depois da chegada dos filhos. “Você não pode viver 100% com os filhos. É preciso lembrar que um dos melhores exemplos que você pode dar para os filhos é como tratar uma mulher ou um homem, como tratar alguém por quem eles vão se apaixonar, é o jeito como você trata a mãe deles e como a mãe trata o pai”, afirmou ele.

Vale lembrar que Matthew e Camila se casaram em 2012 e são pais de 3 filhos: Levi, de 17 anos, Vida, de 15 anos, e Livingston, de 12 anos.

Matthew McConaughey já passou o Carnaval no Brasil

Em sua segunda vinda ao Brasil, Matthew McConaughey conheceu o Carnaval do Rio de Janeiro pela primeira vez em 2009. Ao lado de sua amada, Camila Alves, ele curtiu o Carnaval em Ipanema. O ator, que foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People em 2005, veio ao Brasil para participar da celebração.

No ano, o astro deixou de lado o Oscar, a maior premiação do cinema norte-americano, para aproveitar a folia do Carnaval no Rio de Janeiro ao lado da mulher. Ele marcou presença no Camarote da Brahma, na Marquês de Sapucaí. O ator estava muito empolgado com o espetáculo e, mesmo sendo amador, participou como percussionista.

“Toco como hobby. Às vezes, bem, às vezes, não, mas gosto muito. É a segunda vez que venho ao Brasil, mas a primeira no sambódromo. Quem sabe ano que vem eu não desfilo?”, sugeriu, ao lado de sua mulher, a modelo brasileira Camila Alves, com quem tem três filhos.