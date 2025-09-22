Matheus Freire sai em defesa de Virginia em briga com Bruna Biancardi

A troca de farpas entre Bruna Biancardi e Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (22). Após a repercussão do comentário da esposa de Neymar Jr. sobre uma ligação de madrugada feita por Virginia ao jogador, Matheus Freire, ex de Rico Melequiades, decidiu se manifestar.

O influenciador saiu em defesa de Virginia e não poupou críticas ao rebater as falas da modelo. “Engraçado, Bruna… você fala de ‘postura e educação’, mas parece que esqueceu que todo mundo já viu bem como foi sua postura naquela relação com o Neymar. Difícil querer dar lição de moral quando a sua própria história é recheada de exposições públicas, né?!”, escreveu Matheus.

Na mesma mensagem, ele destacou o trabalho de Virginia. “A Virginia pelo menos construiu tudo com o trabalho dela e não precisa se apoiar em polêmica de ex-relacionamento para aparecer. Se fosse para medir educação e postura, acho que o retrovisor não seria seu melhor amigo”, completou.

Encerrando sua fala, o influenciador ironizou o posicionamento da modelo: “No fim, paz mesmo seria você cuidar da sua vida e deixar de usar nome dos outros para se justificar. Afinal, a justiça divina não falha, mas a memória da internet também não”.

Como começou a polêmica

A discussão voltou à tona após Virginia relembrar, em entrevista ao colunista Leo Dias, o episódio em que ligou para Neymar Jr. de madrugada. Segundo ela, a ligação foi motivada por um pedido da assessoria do jogador sobre um leilão beneficente.

Bruna, no entanto, não deixou o assunto passar. Nas redes sociais, afirmou que não se tratava de uma situação isolada. “Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas — ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’”, declarou.

Ela também acusou Virginia de falta de postura. “Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim”, completou.

Bruna finalizou com um recado direto para Virginia e Leo Dias: “Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?! Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila”.

