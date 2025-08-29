Matheus Freire assume ter reatado com Rico Melquiades

Influenciador Matheus Freire revelou reconciliação e explicou por que prefere manter o relacionamento longe das redes sociais

Durante participação ao vivo no programa Camarote da Fofoca, apresentado por Tutu e Taisa na LeoDias TV, nesta sexta-feira, 29, o influenciador Matheus Freire, conhecido por sua participação no De Férias com o Ex, falou abertamente sobre o relacionamento com Rico Melquiades.

Pela primeira vez, ele confirmou a reconciliação e detalhou fases da trajetória do casal: “A gente tá há três anos nessa loucura de vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente sempre se amou, a gente sempre se respeitou muito, tivemos bastante problemas no relacionamento como traições, etc. A gente viveu bastante coisa”, revelou Matheus.

Ele também comentou sobre a exposição do relacionamento e o impacto que isso tem na relação. “Quanto mais a gente posta, mais coisas ruins aparecem. Então, deixei claro pra ele que, se fosse pra voltar, seria de uma forma tranquila, sem ficar compartilhando tudo na internet”, explicou.

Matheus destacou que, apesar dos términos, os dois sempre mantiveram contato. “Durante esses três anos, várias vezes a gente namorou e por muito tempo a gente ficou separado. Mas a gente sempre se encontrava, ficava, tinha contato. Enfim, a gente nunca deixou de se gostar”, disse.

Ele também rebateu críticas sobre uma suposta dependência emocional de Rico. “As pessoas acham que o Ricardo tá comigo por obsessão ou dependência. Isso nunca existiu”, afirmou.

Nova fase do casal

Sobre a atual volta, Matheus deixou claro que quer viver esse momento de forma diferente. “A gente voltou recentemente, mas eu falei pra ele que não é pra postar nada, porque eu quero viver isso de uma forma leve, tranquila, sem pressão”, explicou. Ao final, quando questionado se estavam juntos, foi direto: “Estamos juntos.”

A nova fase marca mais um capítulo na história dos dois, que buscam viver a relação longe da exposição constante e focar na própria intimidade.

