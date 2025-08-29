Matheus Freire assume ter reatado com Rico Melquiades

Influenciador Matheus Freire revelou reconciliação e explicou por que prefere manter o relacionamento longe das redes sociais
Durante participação ao vivo no programa Camarote da Fofoca, apresentado por Tutu e Taisa na LeoDias TV, nesta sexta-feira, 29, o influenciador Matheus Freire, conhecido por sua participação no De Férias com o Ex, falou abertamente sobre o relacionamento com Rico Melquiades.
Pela primeira vez, ele confirmou a reconciliação e detalhou fases da trajetória do casal: “A gente tá há três anos nessa loucura de vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente sempre se amou, a gente sempre se respeitou muito, tivemos bastante problemas no relacionamento como traições, etc. A gente viveu bastante coisa”, revelou Matheus.
Ele também comentou sobre a exposição do relacionamento e o impacto que isso tem na relação. “Quanto mais a gente posta, mais coisas ruins aparecem. Então, deixei claro pra ele que, se fosse pra voltar, seria de uma forma tranquila, sem ficar compartilhando tudo na internet”, explicou.
Matheus destacou que, apesar dos términos, os dois sempre mantiveram contato. “Durante esses três anos, várias vezes a gente namorou e por muito tempo a gente ficou separado. Mas a gente sempre se encontrava, ficava, tinha contato. Enfim, a gente nunca deixou de se gostar”, disse.
Ele também rebateu críticas sobre uma suposta dependência emocional de Rico. “As pessoas acham que o Ricardo tá comigo por obsessão ou dependência. Isso nunca existiu”, afirmou.
Sobre a atual volta, Matheus deixou claro que quer viver esse momento de forma diferente. “A gente voltou recentemente, mas eu falei pra ele que não é pra postar nada, porque eu quero viver isso de uma forma leve, tranquila, sem pressão”, explicou. Ao final, quando questionado se estavam juntos, foi direto: “Estamos juntos.”
A nova fase marca mais um capítulo na história dos dois, que buscam viver a relação longe da exposição constante e focar na própria intimidade.
Ver essa foto no Instagram
Leia também: Rico Melquiades rebate críticas à processos estéticos: "Hipócritas"
|Êta Mundo Melhor!: Estela guarda segredo devastador e teme perder Celso
|Eduardo Suplicy passa por cirurgia e explica a necessidade do procedimento
|Álvaro Xaro fala sobre desafios de participar do Dança dos Famosos
|Karoline Lima e Tainá Militão trocam farpas na internet por causa de Léo Pereira
|Princesa Diana: O passo a passo de como foi o último verão da vida dela
|Ator de Dona de Mim recebe alerta da numerologia para próximos meses: 'Não é à toa'
|Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar dia de beleza com as filhas
|Thiaguinho e Carol Peixinho comentam a pressão de gravidez aos 40
|Matheus Freire assume ter reatado com Rico Melquiades
|Lore Improta esbanja beleza durante passeio de barco com Léo Santana