Mateus, da dupla com Jorge, anuncia o nascimento do terceiro filho, Dante

O cantor sertanejo Mateus anuncia o nascimento de Dante, fruto do relacionamento com a esposa Marcella Barra, neste sábado, 8

Neste sábado, 8, nasceu Dante, o terceiro filho do cantor Mateus Liduario , da dupla sertaneja com Jorge. A criança é fruto do casamento dele com a sua esposa, a médica Marcella Barra . Os dois já são pais de Dom, de sete anos, e Flor, de cinco.

O cantor anunciou o nascimento do novo membro da família por meio de uma foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram. Na imagem, Mateus aparece junto à esposa, enquanto ela segura Dante em seus braços. No registro, o cantor ainda escreveu:

“O Dante chegou através de mais uma aventura, um parto lindo.”, pontuou.

O casal anunciou a gravidez em agosto do ano passado. Na época, Marcella postou uma foto com a mão na barriga e escreveu: “Estamos preparando outra pessoa. Mais um companheiro pra nossa jornada! Nosso terceiro bebê. Grávidos de novo.”

Juntos há oito anos, a médica compartilha conteúdos sobre yoga e pilates por meio de suas redes sociais.

Confira a primeira foto de Dante:

Mateus anuncia o nascimento de Dante, fruto do relacionamento com Marcella Barra - Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcella Barra (@marbarra)

Leia também: Virginia comemora seis meses do filho com festinha temática; veja