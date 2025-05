Marvvila desabafa após ser furtada durante show: 'Chorei'

A cantora Marvvila passou um susto ao ter o seu celular furtado durante o show e desabafou sobre a situação em suas redes sociais

Em suas redes sociais, Marvvilasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores, até mesmo os momentos ruins.

Nesta sexta-feira, 2, a cantora relatou um susto que passou após ter seu celular furtado enquanto realizava um show.

"Vocês não têm noção do estresse que passei hoje, de como eu chorei. Fui furtada enquanto fazia meu show na Quinta da Boa Vista, estava arrasada, tinham levado meu telefone, e eu já tinha perdido minhas esperanças", começou ela.

Em seguida, a famosa revelou que o aparelho foi recuperado. "Mas graças a esse time maravilhoso (policiais), recuperaram meu telefone", afirmou.

Outro susto

E este não foi o primeiro susto que ela enfrentou em 2025. A cantora e ex-BBB Marvvila usou as redes sociais para tranquilizar seus seguidores após parte da sua equipe sofrer um acidente na noite do dia 21 de março. Eles estavam em uma van, a caminho de um show em Minas Gerais, quando um caminhão bateu no veículo.

"Eu estou bem, minha equipe está bem. Eu não estava na van, era a van da minha equipe. E graças a Deus foi um livramento. Estão todos bem. Veio um caminhão que perdeu o controle e bateu feio na van da minha equipe, e graças à carretinha que estava atrás levando os equipamentos. A carretinha ficou destruída, mas isso é o de menos. A equipe está toda bem e é isso que importa. Graças a Deus, feliz pelo livramento. Estamos todos a caminho do show", contou ela na gravação.

Durante o show, Marvvila falou sobre o ocorrido com sua equipe. "Vamos ser feliz, agradecer a Deus por estar aqui fazendo um pagode", disse a cantora. "Depois desse livramento, a gente faz o show até mais feliz", escreveu ela na legenda.

Leia também: Marvvila relata susto em elevador: 'Gritei por socorro'