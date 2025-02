O cantor Marrone está curtindo os dias de folga em Miami e grava a mansão de Gusttavo Lima, que está focado na carreira internacional

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, está curtindo os dias de descanso nos Estados Unidos e aproveitou a folga para passar em frente à mansão do cantor sertanejo Gusttavo Lima em Miami . Na ocasião, o famoso gravou o imóvel luxuoso do Embaixador na Flórida e compartilhou o registro por meio dos stories de seu perfil no Instagram.

“Sabe onde estou? Em frente à casa do meu amigo Gusttavo Lima. Casa linda, maravilhosa, top demais. Meu amigo, meu irmão. Gratidão. Estamos andando de lancha aqui e na frente da casa do Gusttavo. Casa maravilhosa”, elogiou o artista, que estava passeando de lancha em frente ao imóvel.

A mansão norte-americana de Gusttavo fica localizada num condomínio de luxo em Hollywood Lakes e é avaliada em R$ 65 milhões. O artista se mudou com a família para Miami para focar na carreira internacional.

“Eles já estudam aqui [os filhos], já fazem inglês aqui e a gente vive aqui desde 2021 para 2022. A gente fica nesse negócio de vai e volta. As crianças fazendo home school [estudam em casa], fazendo inglês e a Andressa também”, disse em entrevista ao Portal LeoDias.

Confira:

Mansão de Gusttavo Lima em Miami - Foto: Reprodução/Instgaram

Gusttavo Lima se pronuncia sobre desejo de ser presidente do Brasil

Gusttavo Lima voltou a falar sobre o desejo de ser presidente do Brasil. Há pouco tempo, o cantor revelou o seu desejo em tornar candidato nas eleições de 2026. Agora, ele agradeceu pelo apoio que recebeu dos fãs para ingressar na política.

"Passando para agradecer por tantas mensagens amorosas de duas semanas para cá. Meu anseio é o mesmo de vocês: um país que tenha mais segurança pública, infraestrutura, segurança pública e amor no coração. Que todos os partidos se unam para realmente fazer um governo em prol do povo brasileiro", afirmou. Confira!

