Marisa Monte faz rara aparição com os filhos no Rio de Janeiro

A cantora Marisa Monte é flagrada durante passeio na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com seus dois filhos

A cantora Marisa Monte, de 57 anos, aproveitou a tarde deste domingo, 15, para se divertir ao ar livre com os filhos. Ela foi flagrada pelos paparazzi ao viver um momento em família na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

Marisa foi vista alugando bicicletas junto com os filhos, Mano Wladimir, de 22 anos, e Helena, de 16 anos. Os três saíram para pedalar ao redor da lagoa.

Vale lembrar que Mano é fruto do relacionamento de Marisa com o músico Pedro Bernardes. Enquanto isso, Helena nasceu do casamento dela com o empresário Diogo Pires Gonçalves.

Marisa Monte curte passeio com os filhos no Rio de Janeiro - Foto: JC Pereira / AgNews

Marisa Monte curte passeio com os filhos no Rio de Janeiro - Foto: JC Pereira / AgNews

Marisa Monte curte passeio com os filhos no Rio de Janeiro - Foto: JC Pereira / AgNews

Por onde anda Marisa Monte?

Discreta em relação à vida pessoal, atualmente a artista é casada com Diogo Pires Gonçalves, com quem está junto desde 2008, e tem uma filha, Helena, de 16 anos. De 1996 a 2001, ela também viveu um romance com o músico Davi Moraes e, de 2002 a 2007, foi casada com o músico Pedro Bernardes, com quem teve Mano Wladimir, de 22 anos.

Além deles, Monte já viveu um relacionamento com o jornalista Nelson Motta e o músico Nando Reis, nos anos 1990.

Nando Reis abre o jogo sobre a relação com Marisa Monte

No ano passado, Nando Reis decidiu, inclusive, falar sobre a relação com a sua ex-namorada. Em entrevista ao jornal Extra, o cantor revelou o segredo para manter a amizade:

"As relações vão encontrando outras formas ao longo do tempo. É como no caso dos Titãs, por exemplo. Antes, nos víamos todos os dias, depois ficamos anos sem nos encontrarmos. Até que tem o momento que a gente se reencontra e tudo acontece", iniciou. Confira!

Leia também: Filho de Marisa Monte faz rara aparição ao embarcar no cruzeiro da mãe