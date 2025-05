Marina Ruy Barbosa e Cíntia Chagas fazem as pazes e posam juntas após polêmica nas redes

Após criticar comportamento de Marina Ruy Barbosa, Cíntia Chagas posou ao lado da atriz e esclareceu: "Internet e vida real nada têm a ver"

Nesta sexta-feira, 9, Marina Ruy Barbosa e Cíntia Chagas surpreenderam os seguidores ao surgirem juntas em um novo clique nas redes sociais. Após protagonizarem um atrito público que movimentou a web em março, as duas se reencontraram e posaram lado a lado em clima descontraído .

"A gente se tocou e percebeu que internet e vida real nada têm a ver", escreveu Cíntia na legenda da publicação.

Para relembrar, Cíntia Chagas causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de Marina Ruy Barbosa durante o tapete vermelho do baile de gala de Cannes. No registro, a atriz aparece tocando no ombro de um colega ao cumprimentá-lo.

Na ocasião, a influenciadora fez questão de comentar a atitude: "Pare de pegar nas pessoas! É inoportuno, deselegante e enfadonho", escreveu ela, que logo recebeu uma resposta de Marina.

"Obrigada pelo toque, ops, toque não pode, né, Cíntia? Da próxima vez, eu consulto antes como eu devo tratar os meus amigos", disse a atriz.

"Que bom que você se tocou. Fico feliz por poder ajudá-la", rebateu Cíntia.

E quem também entrou na polêmica foi Gioconda Ruy Barbosa, mãe de Marina, que saiu em defesa da filha. "Enfadonho é ler seus comentários desnecessários. Seu comentário não vai mudar em nada a vida dela, querida", disparou na época.

Após a resolução do conflito, os seguidores celebraram. "Bonito é quem sabe reconhecer, mais ainda quem sabe amar", pontuou uma internauta. "Eu realmente tenho uma admiração por pessoas competentes!", elogiou outra. "Maravilhosas!!", escreveu mais uma.

Veja as fotos:

Quem é Cíntia Chagas?

Em suas redes sociais, Cíntia Chagas compartilhou sua trajetória rumo à fama após se formar em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Com dificuldades para encontrar emprego, ela decidiu gravar vídeos divertidos para se destacar na profissão, ensinando gramática de forma bem-humorada e sempre com um toque de deboche.

Além dos conteúdos nas redes sociais, Cíntia também inovou ao dar aulas em baladas, reunindo grupos de jovens em boates para aulas descontraídas com revisões de provas importantes na época dos vestibulares. Essa abordagem também trouxe destaque e ela chegou a aparecer na televisão com várias entrevistas, apesar de receber críticas.

Após seu sucesso inicial, Cíntia escreveu dois livros, se tornou palestrante e passou a vender cursos. No entanto, o maior destaque veio com uma personagem criada para suas redes sociais. Com vídeos que debocham de erros de português, ela dividiu a opinião dos seguidores, que não sabiam se a atitude era uma brincadeira ou algo mais sério.

Além de ensinar português, Cíntia também se tornou um fenômeno ao dar aulas sobre regras de etiqueta, avaliando o que é considerado elegante ou não ao responder caixinhas de perguntas dos seguidores. Com mais de sete milhões de seguidores em suas redes sociais, ela se consolidou como um verdadeiro fenômeno digital.

