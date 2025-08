Marina Ruy Barbosa apoia decisão de Luísa Sonza sobre relacionamento

Após Luísa Sonza decidir manter relacionamento longe das câmeras, Marina Ruy Barbosa vai a público e demonstra apoio a artista

A atriz Marina Ruy Barbosa (30) apoiou a escolha da cantoraLuísa Sonza, que comentou que prefere manter o atual relacionamento longe da mídia. Sonza não quer expor publicamente o novo namoro com Luís Ribeirinho.

Ao ver a repercussão do assunto, Marina escreveu: “É sobre…”, o que foi visto como um apoio para a loira. O comentário surgiu após especulações dos fãs de que a atriz estaria enfrentando uma crise no noivado com o empresário Abdul Fares (40).

Os rumores surgiram após seguidores afirmarem que a atriz teria deixado de seguir o noivo nas redes sociais. No entanto, ela negou os boatos. “A informação não procede. E a atriz nunca seguiu nenhum perfil do noivo, uma vez que ele não tem conta ativa em rede social.”, negou a equipe de assessoria para o site Quem.

A artista também se pronunciou em um comentário após os boatos. “Se posta, é porque está exibindo. Se não posta, é porque está em crise. Haja paciência e blindagem mental e espiritual para lidar com as pessoas torcendo e vibrando contra.”, comentou Marina.

“Como vou parar de seguir um perfil que eu nunca segui? Que no caso é inativo? Chatice. Sei que existe gente que torce e fica aguardando alguma coisa dar errado na vida das outras. Mas por aqui, continua tudo ótimo em relação ao meu relacionamento. Hoje em dia, faço de tudo para ter um relacionamento saudável e que a imprensa ou as fofocas não atrapalhem minha vida. Mas parece sempre impossível”, ressaltou a atriz em outra interação com seus seguidores sobre os rumores.

Marina e o empresário assumiram o relacionamento em julho de 2023, após se conhecerem através de amigos em comum. O pedido de noivado veio à tona, um ano depois, em uma viagem do casal para Dubai, nos Emirados Árabes.

Marina Ruy Barbosa exibe anel de noivado

Ao compartilhar fotos de sua viagem à ilha de St. Barths, no Caribe, com seus seguidores, a atriz chamou atenção dos fãs ao aparecer com um anel de noivado milionário nas mãos. Segundo o jornalista Leo Dias, Marina estaria noiva desde que compareceu ao casamento de uma amiga, em 2023.

A atriz evita compartilhar informações na internet sobre o seu relacionamento, por isso não comentou muito sobre o noivado ou sua nova fase de noivado.

