Marília Gabriela anuncia aposentadoria: 'Não se fala mais nisso'

A jornalista Marília Gabriela usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para compartilhar uma novidade. Ela, que se consolidou como uma das maiores entrevistadoras da TV brasileira, anunciou sua aposentadoria definitiva e fez uma reflexão sobre sua carreira.

Na publicação, ela compartilhou uma foto vestindo uma camiseta com a inscrição em inglês: "Aposentada. Adjetivo. Eu faço o que eu quero, quando eu quero. Olhe também: não é mais meu problema'.

"Sim, é o que está escrito: aposentada, fazendo o que eu quero, quando quero e pronto, não se fala mais nisso… só viajar e fazer Teatro… por enquanto. Daí pergunto: pra que mais ?????" , ela iniciou na legenda da publicação.

Ela ainda relembrou um momento de nostalgia. "Ps. Ah… sim… minha primeira carteira de trabalho, um “caco”, mostra que fui admitida na Rádio Televisão Paulista (Globo) em 1º de abril de 1970. Encontrei-a hoje numa gaveta! Vida que segue. Beijos nesta segundona barulhenta, desta sua e sempre, G..", finalizou.

Post de Marília Gabriela - Foto: Reprodução/Instagram

A carreira de Marília Gabriela

Marília Gabriela iniciou sua carreira jornalística em 1969 como estagiária do Jornal Nacional da Rede Globo. No mesmo ano, foi convidada para ser apresentadora do telejornal Jornal Hoje, em São Paulo. Estreou em 1973 no Fantástico. Já em 1980, entrou como âncora do TV Mulher, e deixou o cargo após depois de quatro anos.

Em 1985 passou a comandar o Marília Gabi Gabriela, na TV Bandeirantes. Entre 1987 a 1994 apresentou um programa de entrevistas. Após deixar a emissora, foi contratada pela Rede CNT para continuar em um programa de entrevistas no horário nobre. Em 1997, assinou com o SBT para comandar o SBT Repórter, e na mesma emissora fez o De Frente com Gabi.

Já em 2013, ganhou sua atração chamado Gabi Quase Proibida. Dois anos depois anunciou seu desligamento da empresa para se dedicar ao teatro e a uma minissérie no canal GNT. Em 2015, deixou a emissora paga. No ano seguinte lançou se canal do Youtube e apresentou uma nova versão de TV Mulher no Canal Viva.

