Marieta Severo tem vila batizada em sua homenagem no Retiro dos Artistas

Após realizar doações de casas, a atriz Marieta Severo recebe homenagem no Retiro dos Artistas com vila batizada em seu nome

Marieta Severo, 78 anos, recebeu uma homenagem especial no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde a vila local foi batizada com seu nome. A atriz contribuiu financeiramente para a construção das casas do espaço, que abriga moradores como Marcos Oliveira, conhecido como Beiçola em A Grande Família e colega de longa data da artista.

"Os residentes passaram a chamar o espaço de Vila Marieta e mandamos fazer uma plaquinha. Uma singela homenagem a quem tanto nos ajuda" , comentou Cida Cabral, a administradora da instituição.

Apoio de Marieta Severo

“A ideia é que ele venha para cá assim que a casa fique pronta. Vai poder, inclusive, trazer um cachorro. A Marieta adorou saber que a casa ficará com ele”, disse Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas, à publicação.

Marieta Severo fez a doação de material de construção para que novas casas fossem construídas no terreno do Retiro dos Artistas.

Casa de Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o icônico personagem Beiçola em 'A Grande Família', está oficialmente em seu novo lar. Nos últimos dias, o famoso se mudou para o Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

A nova casa de Marcos foi doada por Marieta Severo, que trabalhou com o artista por cerca de 13 anos na série humorística da TV Globo. Por meio das redes sociais, o perfil oficial do Retiro publicou um vídeo mostrando detalhes do imóvel.