Marido de Simone Mendes denuncia esquema de ataques contra a cantora: 'Não vou mais me calar'

Marido da cantora Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, para desabafar sobre um assunto delicado. Em uma live, ele denunciou um grupo organizado responsável por ataques com difamações e ameaças à cantora e sua família. Ele afirmou que já está tomando as medidas cabíveis e reforçou que esse tipo de comportamento não será tolerado.

Segundo Kaká, o esquema envolveria 14 perfis próprios e cerca de 40 contas falsas, distribuídas por 25 estados, com o objetivo de atacar a imagem e a integridade emocional de Simone. Os ataques envolveriam mensagens ofensivas, vídeos manipulados e mentiras divulgadas de forma coordenada.

“Não vou mais me calar diante do que tentaram normalizar: o ódio disfarçado de opinião, o ataque travestido de verdade, o veneno sendo servido em nome de Deus. Há 3 anos minha família tem sido alvo de palavras podres. Criam mensagens ofensivas, editam vídeos, espalham mentiras sobre minha esposa, uma mulher de fé, íntegra, guerreira. Atacam minha filha de apenas 4 anos, como se a pureza de uma criança fosse ameaça para alguém. Apontam contra meu filho de 10 anos, sem saber o que é ser pai, sem entender o que é amor”, iniciou o empresário na legenda.

Na publicação, ele afirmou que os responsáveis são um “grupo de bandidos” e garantiu que eles serão responsabilizados: “Se juntaram para criar falácias, meias-verdades e mentiras direcionadas a ela e à minha família, achando que ficariam impunes. O pior é que vocês acham que, de alguma forma, a conta não chega. Mas ela chega.”

E garantiu que vai expor os perfis que estão agindo contra sua família: "Essa família tem um líder, tem um pai, tem um marido. Ninguém fala da minha esposa e nem dos meus filhos. Sabe onde termina seu respeito? A partir do momento que você tenta invadir o respeito do outro. Você tem o direito de destruir sua própria vida, mas não tem o direito de tentar destruir a vida dos outros. Cada um vai pagar a conta", finalizou.

Quem são os filhos de Simone Mendes e Kaká Diniz?

Recentemente, Simone Mendes e Kaká Diniz renovaram os votos de casamento durante uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos. Os dois estão casados desde 2013 e refizeram as juras de amor em uma celebração intimista. Eles são pais de Henry, de 10 anos, e Zaya, de quatro.

