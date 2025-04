Marido de Gloria Pires explica seu desabafo contra a Globo: ‘Fiquei triste’

Marido de Gloria Pires, Orlando Morais explica a crítica que fez para o show de 60 anos da Globo para defender sua esposa

O cantor Orlando Morais chamou a atenção nesta terça-feira, 29, ao fazer um desabafo contra a Globo para defender a história de sua esposa, a atriz Gloria Pires. Ele alfinetou a emissora ao dizer que esperava uma participação maior da esposa do especial de 60 anos da Globo. Agora, ele explicou o seu depoimento.

Orlando disse que ficou frustrado e que a sua opinião não representa a esposa. “É uma indignação minha mesmo, ela nem se sente assim. Eu nunca falo nada, mas realmente a Gloria passou 54 anos ali”, disse ele ao Portal Leo Dias, e completou: “Fiquei triste de não ter visto uma grande cena dela. Coisa de quem ama e protege”.

Qual foi o desabafo de Orlando Morais?

Nas redes sociais, Orlando Morais escreveu uma mensagem para dizer que esperava por uma participação maior da esposa, Gloria Pires, no show da Globo.

“Depois de 54 anos de contrato, todo seu empenho, seu profissionalismo, seu talento… A Globo foi injusta com você na festa dos 60 anos. Participei dessa parceria linda. Sei que você não vai gostar do post. Não falo aqui como seu amor, como seu marido. Falo como brasileiro”, escreveu.

Orlando e Gloria Pires estão casados há 37 anos

No início de abril, Orlando Morais e Gloria Pires completaram 37 anos de união. "37 anos juntos… Estávamos tão longe um do outro. E o mundo achou de nos achar. Nos colocou frente a frente. E a gente sem saber, de repente. Nos descobrimos no olhar. Olhamos tão sem saber. Sem saber onde ia dar. Esparramamos nossas vidas. Em uma estrada quase sempre colorida. E começamos a desenhar. Combinamos sinceridade. De nos aceitarmos na essência. Fazer crescer nossas asas. No amor, na inteligência", disse ele.

E completou: "Hoje fazemos 37 anos. De estrada, união, liberdade. De tombos, alegrias, saudades... De filhos, família, vontades. E se permitido for um pedido ainda. Do fundo do meu coração. Ampare nossa vida linda. Proteja nossa construção".

Juntos, eles são pais de Anttónia, Ana e Bento Morais.

