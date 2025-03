Marido de Eduardo Leite, governador do RS, comemora 5 anos de relacionamento

Casado com Eduardo Leite, Thalis Bolzan usou as redes sociais para celebrar 5 anos ao lado do governador do RS: "Me sinto abençoado"

Casado com Eduardo Leite, Thalis Bolzan usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para celebrar os cinco anos de relacionamento com o governador do Rio Grande do Sul . O médico pediatra reuniu diversos momentos ao lado do amado e encantou os internautas com sua declaração.

"Há 5 anos tenho o privilégio de comemorar essa data especial com você e me sinto abençoado pela oportunidade de compartilhar a vida, todos os dias, ao seu lado. Realmente faltam palavras para descrever tudo o que você significa para mim. Mas, uma palavra é responsável por desencadear todos os melhores sentimentos: Admiração! Pelo marido, pai, filho, tio, amigo, profissional, primo e tudo o que você consegue ser, com tanta intensidade, com tanto amor e tanto comprometimento", iniciou Thalis na legenda da publicação.

"Admiração por você ser de verdade. Por nos permitir que sejamos de verdade. Admiração por fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Você veio ao mundo com um dom muito especial. Obrigado por me permitir viver tudo isso ao seu lado. Com muito amor!", finalizou o pediatra.

Nos comentários, não faltaram elogios ao casal. "Parabéns, governador!!! Felicidades a esse casal maravilhoso que inspira muitos!", desejou uma seguidora. "Lindos", ressaltou outra. "Vocês são demais, parabéns, queridos!", escreveu mais uma.

Quem é o marido do governador do Rio Grande do Sul?

Eduardo Leite é casado com o médico Thalis Bolzan. Eles assinaram a união estável em 2023, após 3 anos de relacionamento. Natural do Espírito Santo, Thalis tem 31 anos, é endocrinologista pediátrico e tem presença ativa nas redes sociais.

O rapaz costuma postar fotos de seus passeios ao ar livre, encontros com amigos e atividades físicas ao lado do marido. Os dois possuem quatro cachorros.

Em 2021, o governador do Rio Grande do Sul chamou a atenção na TV ao se declarar gay durante uma entrevista concedida no programa Conversa com o Bial. Na atração comandada pelo jornalista Pedro Bial na Globo, o político falou pela primeira vez sobre a sua orientação sexual. "Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos EUA não foi um negro presidente. Foi um presidente negro. E tenho orgulho disso. Não trouxe esse assunto, mas nunca neguei ser quem eu sou. Nunca criei um personagem", falou ele na ocasião.

