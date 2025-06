Marido de Dira Paes surge em fotos raras com a atriz: 'Seu par'

Em cliques raros, marido de Dira Paes, Pablo Baião, surge com a atriz esbanjando amor e muito romance; pombinhos estão casados há 19 anos

O marido de Dira Paes, Pablo Baião, com quem ela está casada há 19 anos e tem dois filhos, ganhou uma declaração de Dia dos Namorados na rede social da atriz. Nesta quinta-feira, 12, a famosa aproveitou a data romântica para homenageá-lo e chamou a atenção ao publicar cliques raros com ele.

Em vários cenários pelo mundo, curtindo viagens e a natureza, o casal surgiu apaixonado. Com as fotos inéditas, a artista fez o álbum e aproveitou para compartilhar todo seu amor pelo seu eleito, com quem teve os herdeiros, Inácio, de 16 anos, e Martin, de nove.

"Por onde for, quero ser seu par", escreveu ela na legenda. Nos comentários, Pablo Baião reagiu ao ver a declaração. "Com você, vou até para o paraíso", disse ele.

Veja as fotos do marido de Dira Paes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes celebra 19 anos de casamento

A atriz Dira Paes encantou ao compartilhar algumas fotos de sua família. Ao lado do marido, Pablo Baião, com quem está há 19 anos, ela celebrou o que construíram juntos e surgiram com os dois filhos, Inácio, de 16 anos, e Martim, de 9.

"São 19 anos dizendo sim um ao outro, à nossa família, aos nossos planos e principalmente, à nossa vontade de estarmos juntos, mantendo esse núcleo de afeto, cuidado e companheirismo. Amo-te e admiro quem somos", escreveu a atriz na legenda do álbum com os cliques especiais. Veja as fotos!

