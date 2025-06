Mariana Rios se emociona ao relatar conversa com futuro filho: 'Tudo que posso'

A atriz Mariana Rios explicou o próximo passo de seu tratamento para engravidar e contou que conversou com o filho que deseja receber

Mariana Rios dividiu com o público uma novidade envolvendo seu tratamento para engravidar. Nos últimos dias, a atriz e apresentadora, que fez o congelamento dos óvulos, revelou que foi diagnosticada com uma torção no ovário dias após o procedimento.

Agora, Mariana contou que a coleta dos óvulos foi um sucesso e que, em breve, serão inseminados. Além da boa notícia, a artista também compartilhou com os seguidores uma conversa que teve com o filho que deseja receber.

"O próximo passo é esperar que esses embriões sejam formados. Eles vão para uma análise genética, que precisa ser feita diante das minhas condições genéticas, junto com as do João Luis [namorado]. E eu tô muito animada, tô muito confiante, com a certeza de que o melhor sempre acontece", declarou ela em um vídeo.

" Outro dia, fui fazer uma oração e conversei com meu filho ou com a minha filha. Nessa conversa, eu falei que desejo muito a chegada, que desejo muito a presença, mas que desejo duas coisas bem mais importantes do que isso: que ele ou ela deseje vir, e que estou fazendo a minha parte para que isso aconteça. Estou fazendo tudo o que posso, da maneira que acho correta", continuou a atriz, bastante emocionada.

Por fim, Mariana Rios refletiu a respeito das mudanças em sua vida desde que iniciou o tratamento para tentar engravidar. "Já me transformei muito durante essa caminhada — e ele já me transformou muito mais do que eu poderia imaginar, para conseguir organizar essa casinha, esse quartinho que ele precisa habitar", disse.

"Me transformei em uma pessoa muito melhor, para mim e para os outros, com toda certeza. E, se for da vontade dele em vir, em estar aqui, que ele seja uma pessoa boa e feliz. Vamos aguardar as próximas notícias", concluiu Mariana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios revela efeito colateral em tratamento

Mariana Rios tem compartilhado com os seguidores os detalhes de seu processo para engravidar. Após congelar óvulos, ela iniciou a aplicação de injeções hormonais na barriga para aumentar as chances de uma gestação e, durante o tratamento, tem enfrentado os efeitos do inchaço no corpo; confira mais detalhes!

Leia também: Mariana Rios desabafa ao recordar perda do filho: 'Teve o tempo dele aqui'