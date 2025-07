Mariana Rios reage ao ver post especial da sogra: 'Tão impactante'

Sogra de Mariana Rios, Ana Maria Diniz usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para celebrar a chegada de seu sétimo neto

Sogra de Mariana Rios, Ana Maria Diniz usou as redes sociais para celebrar a chegada de seu sétimo neto e compartilhou um álbum de fotos do chá revelação da criança. A atriz e apresentadora, que espera seu primeiro filho com o namorado João Luis Diniz D’Avila, reagiu ao ver a publicação.

" Uma semana depois da revelação que eu terei meu sétimo neto, ainda fico aqui curtindo as fotos desse momento tão impactante depois de muito esforço e muita resiliência, lágrimas e sorrisos, coragem e amor vividos por meu filho João Luís e minha nora Mariana Rios. Que benção para nossa família! Parabéns Juca e Mari" , escreveu Ana.

Nos comentários, a atriz reagiu: "Esse momento realmente ficará pra sempre na memória e no coração! Obrigada por tudo, Ana!". E outros internautas também deixaram comentários. "Que Deus abençoe essa família, hoje e sempre! Parabéns Ana, Felipe, Juca e Mariana!", falou uma. "Que alegria Ana.Que mais esse netinho traga muitas alegrias e amor para essa família querida", celebrou outra.

Como foi o chá revelação de Mariana Rios?

Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou que a revelação do sexo do bebê foi feita com balões. Algumas crianças seguravam balões rosa e azul e os soltaram no céu, até que uma delas se aproximou da atriz e lhe entregou um balão azul — indicando que ela está esperando um menino. "Nosso menino. Entrego sua vida nas mãos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho!", escreveu ela ao compartilhar o momento.

Após o evento, ela compartilhou com os seguidores novos registros do evento em família. Em seu perfil oficial, a apresentadora abriu um novo álbum de fotos ao lado dos familiares, além de compartilhar também alguns cliques de seu primeiro ensaio fotográfico de grávida. "Eu só queria morar nesses dias! Muito obrigada a todos pelas mensagens lindas e amorosas!", escreveu Mariana Rios.

Leia também: Mariana Rios abre o coração em novo relato após anunciar gravidez: 'Sopro de fé'