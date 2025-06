Mariana Rios impressiona ao revelar torção no ovário: 'Um dor muito grande'

Em processo para engravidar, a atriz e apresentadora Mariana Rios fez um impressionante relato sobre um problema que enfrentou

Mariana Rios usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para compartilhar um novo relato sobre seu processo para tentar engravidar.

A atriz, cantora e apresentadora publicou um vídeo revelando um problema que enfrentou após ter congelado seus óvulos. Ela explicou que após ter realizado um super estímulo, conseguiu "um número maravilhoso de óvulos", por isso, foi aconselhada por seu médico a ficar de repouso e evitar exercícios físicos.

Mas alguns dias depois, Mariana, que estava um pouco inchada por causa do procedimento que realizou, contou que sentiu uma forte dor na barriga ao acordar. "Uma dor que eu nunca tinha sentido", confessou ela, contando que caiu no chão e começou a chorar. "Mas foi um choro que a lágrima escorria, mas eu não tinha fôlego. Eu não conseguia respirar. Era uma dor abdominal muito grande, que eu não me mexia", acrescentou.

Após ir para o hospital, a apresentadora foi diagnosticada com uma torção no ovário . "O meu ovário, de tão estimulado por conta dos hormônios, de tão inchado, ele torceu. Isso que acontece é muito preocupante, por isso o repouso, todo o cuidado", relatou.

Mariana ainda contou que antes de chegar ao hospital, apesar da dor, já estava conseguindo falar com seu médico por telefone, e ele falou sobre a possibilidade do ovário dela ter distorcido. "'Ele torceu e distorceu. Porque se ele continuasse você não conseguiria falar e teria que passar por uma cirurgia de emergência'", explicou.

Já na legenda, a famosa agradeceu seus médicos. "Só agradecer aos meus médicos Dr. João Dias e Dr. Duarte Miguel que estão comigo em toda essa jornada, de mãos dadas, onde sinto todo o apoio e segurança em tê-los ao meu lado!", escreveu ela.

Mariana Rios desabafa ao recordar perda do filho

Mariana Rios compartilhou um novo vídeo relacionado a sua jornada como tentante. A atriz e apresentadora tem dividido com o público relatos, desafios e experiências pessoais a respeito de seu sonho em se tornar mãe.

Recentemente, ela abriu o coração ao recordar o aborto espontâneo que sofreu anos atrás. Ao longo de seu desabafo, a atriz mencionou a importância em possuir uma rede de apoio em momentos tão delicados como a perda de um filho.

"Quando eu perdi, eu só pensava assim: 'Gente… eu fiz tudo direitinho'. Então, realmente, eu precisei receber, dar esse amor para esse ser que teve o tempo dele aqui e eu tive o meu tempo com ele, de amor, de entrega, e é isso. Quantas vezes, quando fui contar do aborto, ouvi: 'Ah, acontece com todo mundo'. A pessoa que fala isso, ela não passou. Não passou", desabafou. Saiba mais!

