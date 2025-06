Mariana Rios revela efeito colateral após iniciar tratamento para engravidar

A apresentadora Mariana Rios iniciou a aplicação de injeções hormonais na barriga para aumentar as chances de uma gestação

A apresentadora Mariana Rios, de 39 anos, tem compartilhado com os seguidores os detalhes de seu processo para engravidar. Após congelar óvulos, ela iniciou a aplicação de injeções hormonais na barriga para aumentar as chances de uma gestação e, durante o tratamento, tem enfrentado os efeitos do inchaço no corpo.

"Estou apenas no quarto dia de estímulo. Acabei de sair do banho, olha [como está] a situação". "É engraçado às vezes você você pensar que está com a barriguinha, que não é uma barriga de grávida, é uma barriga de estímulos hormonais", falou em seguida.

"O seu ovário ele tá estendido, por isso que essa barriga tá ali. De repente a roupa do show não fecha, a roupa do trabalho não fecha... mas é tão bom poder falar isso com as pessoas, sem precisar esconder. Você tira um peso das costas, sabe? E é isso que tem acontecido comigo", continuou.

"Sei que tantas mulheres desejam passar por isso, tantas mulheres gostariam. Eu só agradeço por ter essa oportunidade, por conseguir congelar os meus óvulos, por conseguir fazer isso. E eu sou extremamente grata. Então, essa reclamação, ela não pode existir aqui. Eu preciso passar por isso entendendo que é um presente para mim, poder fazer esse tratamento", continuou.

Em seguida, mostrou um vídeo gravado logo após realizar um show no Sul do país. "Antes de ir para o show eu fiz a aplicação dos hormônios, porque eu estou no meio do tratamento, e eu não sei o que aconteceu [mas], começou me dar uma dor e minha barriga inchou. Fui fazer o show assim mesmo, pulando, dançando e sorrindo, e aquela dor..."

"Cheguei aqui agora, estou doida para tirar o macacão, ainda bem que tinha um laço na frente porque a minha barriga está muito inchada. Agora vou descansar, mas essa dorzinha vai compensar. Vai dar tudo certo, são ósseos do ofício", completou antes de mostrar mais um registro da barriga.

Veja o vídeo completo: