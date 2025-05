Mariana Rios desabafa sobre morte do irmão aos 2 anos: 'Nunca foi fácil'

Ao lado da mãe, a apresentadora Mariana Rios recordou a morte precoce do irmão caçula, falecido aos 2 anos após um acidente doméstico

Mariana Rios abordou um assunto bastante delicado e doloroso envolvendo sua família. Por meio das redes sociais, a atriz e apresentadora publicou um vídeo falando sobre a partida de seu irmão, Diogo, que faleceu aos 2 anos de idade após um acidente doméstico.

No registro, Mariana, que surgiu ao lado de sua mãe, Adriana Rios, fez um desabafo a respeito da morte do familiar. "Conversar sobre a partida do meu irmão Diogo com minha mãe nunca foi fácil!", iniciou ela.

"As lembranças, a emoção chegam com tudo e mexem muito com a gente! Mas eu acredito que a cura sempre vem através da fala! A palavra tem esse poder!", completou a apresentadora.

O vídeo faz parte do projeto 'Basta Sentir Maternidade', criado por Mariana Rios. A famosa aborda temas em volta da maternidade, incluindo as dificuldades que tem enfrentado para conseguir gestar. A atriz ainda acolhe outras mulheres que, assim como ela, também estão em busca de realizar o sonho de se tornar mãe.

Em entrevista à 'Marie Claire', cedida em 2023, Mariana falou abertamente sobre como lidou com a partida do irmão. "Foi uma tragédia, um acidente doméstico, ele levou um choque. Essa perda gerou consequências profundas. Minha mãe teve depressão, eu fiz terapia. Amadureci muito rápido por causa disso", declarou ela.

"Era uma criança séria. Me preocupava com minha mãe, sempre quis mostrar que estava ali e poderia fazê-la feliz, que ela não precisava chorar. Foi aí que comecei a me apresentar. Era um jeito de tirá-la do sofrimento", completou a atriz, que tinha apenas 4 anos quando o irmão faleceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios revela se possui planos de adoção

Discreta em relação a sua vida pessoal, Mariana Rios decidiu compartilhar com o público os desafios enfrentados durante o processo para se tornar mãe. A atriz e apresentadora, que tenta engravidar há dois anos, descobriu recentemente que teve uma trombofilia adquirida.

Em entrevista à 'Quem', Mariana abriu o coração e revelou se possui planos de adoção em meio à tentativa de gestar. De acordo com a famosa, por enquanto, seu planejamento é tentar engravidar, uma vez que deseja passar por isso; confira mais detalhes!

Leia também: