Mariana Rios desabafa após perda dos bebês de Micheli Machado e Tati Machado

Mariana Rios usou as redes sociais para fazer uma comovente reflexão após a morte dos bebês de Tati Machado e Micheli Machado.

Nesta última terça-feira, 12, a equipe de Micheli comunicou que ela perdeu o bebê que esperava com Robson Nunes. "A atriz estava na reta final da gestação, que seguia de forma saudável e dentro do esperado, quando, na última sexta-feira, 9, percebeu a ausência de movimentos da bebê (...)", informaram.

Já nesta terça-feira, 13, a equipe de Tati informou que a apresentadora perdeu o bebê com 33 semanas de gestação. Ela e o cineasta Bruno Monteiro estavam à espera do primeiro filho, que iria se chamar Rael.

Ao ler as tristes notícias, Mariana Rios, que relatou recentemente sua batalha para conseguir engravidar, fez um desabafo. "Pra onde vão as dores de nossas perdas? Será que se dissolvem no tempo? Será que dormem dentro da gente, acordando de vez em quando pra lembrar que existiram, e que ainda doem? Essa semana, duas mulheres potentes, guerreiras, inteiras, perderam seus bebês no final da gestação. Não há lógica que explique. Não há palavra que cure. Há apenas um silêncio que grita, um vazio que pesa, um amor que não pôde ser vivido como sonhado", lamentou.

"E aí eu me pergunto: o que fazemos com a sensação de impotência? O que fazemos com as roupinhas dobradas, com o nome escolhido, com o quarto que já tinha cheiro de colo? A gente respira. A gente cai. A gente não entende, e tudo bem não entender. Mas a gente não está sozinha. Eu estou aqui. Eu sou a Mariana. Eu sou mulher, sou artista, sou filha da dor e da esperança. E hoje eu quero olhar nos olhos dessas mães e dizer: não há como medir a sua força. Ela está aí, mesmo quando você acha que não tem mais nada. Está nas lágrimas, no silêncio, no grito abafado no travesseiro. Está no amor que você já deu e que ainda vive!", acrescentou.

"No que acreditar agora? Talvez no tempo. Talvez na fé. Talvez na ideia de que há encontros que não precisam de presença física pra serem eternos. Talvez no simples fato de seguir, mesmo sem saber como. Um passo por vez. Um respiro por vez. Que essas perdas sejam acolhidas com respeito. Que essas mulheres sejam amparadas com amor. E que, um dia, elas possam voltar a sonhar, com a leveza que hoje parece impossível", finalizou a artista.

Mariana Rios diz se possui planos de adoção em meio à tentativa para engravidar

Discreta em relação a sua vida pessoal, Mariana Rios decidiu compartilhar com o público os desafios enfrentados durante o processo para se tornar mãe. A atriz e apresentadora, que tenta engravidar há dois anos, descobriu recentemente que teve uma trombofilia adquirida. Em entrevista à 'Quem', Mariana abriu o coração e revelou se possui planos de adoção em meio à tentativa de gestar. Saiba mais!

