Mariana Rios compartilha desabafo após receber ligação de médico: 'Aceitação'

A apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais para refletir sobre os desafios enfrentados em sua jornada para se tornar mãe

A apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para refletir sobre os desafios enfrentados em sua jornada para se tornar mãe. Ela compartilhou um vídeo da quinta temporada de seu documentário, Basta Sentir Maternidade, no qual desabafa sobre o sonho de engravidar e revela que segue esperançosa após uma ligação do médico — cujo conteúdo não entrou em detalhes.

"Oi pessoal, como eu estou dividindo tudo com vocês... eu acabei de receber uma ligação do meu médico, do doutor João. Porque a gente tinha conseguido um número muito bom de embriões... Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor", disse ela no vídeo, em meio às lágrimas.

Na legenda da publicação, ela confessou: "Eu esperava, do fundo do meu coração, começar a quinta temporada do meu documentário no 'Basta Sentir Maternidade' com uma notícia feliz. Para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento existe apenas uma palavra: Aceitação! E é com ela que sigo agora!", escreveu ela, que recebeu mensagens de apoio dos internautas nos comentários.

Mariana Rios revela problema de saúde em meio à tentativa para engravidar

Recentemente, Mariana publicou um novo relato a respeito do assunto e revelou que descobriu um problema de saúde em meio à tentativa para engravidar. De acordo com a famosa, ela teve uma com trombofilia adquirida.

"Eu tive uma trombofilia adquirida e a gente teve que fazer um exame genético. Como é importante falar sobre isso. Imagina se eu tivesse passando por tudo isso sozinha?", declarou a apresentadora. A condição relatada por Mariana aumenta o risco de trombose e pode acabar afetando a fertilidade e a saúde gestantacional. Leia mais!

