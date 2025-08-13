CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Mariana Rios abre o jogo sobre sua relação com a sogra
Atualidades / Relação

Mariana Rios abre o jogo sobre sua relação com a sogra

A atriz e apresentadora Mariana Rios surpreendeu ao falar sobre sua relação com a sogra, Ana Maria Diniz, mãe de seu noivo, Juca Diniz

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 16h46

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Mariana Rios fala sobre a sogra, Ana Maria Diniz
Mariana Rios fala sobre a sogra, Ana Maria Diniz - Foto: Reprodução/YouTube/Instagram

A atriz e apresentadora Mariana Rios falou abertamente sobre sua relação com a sogra, Ana Maria Diniz, mãe de seu noivo, Juca Diniz, com quem espera o primeiro filho. 

Em seu canal no YouTube, a famosa contou que as duas se dão muito bem e que tem personalidades parecidas. "Eu falo muito com ela. A gente é muito parecida. Ela é uma super mãe, super mulher, empresária. Ela tem uma coisa que é parecida comigo, que é praticidade. Não precisa pisar em ovos", contou ela.

Mariana ainda pontuou que gosta do jeito direto da sogra. "Quantas vezes, eu faço uma pergunta para ela, ela fala: 'não, de jeito nenhum'. Eu morro de rir. Eu prefiro mil vezes [uma resposta direta], mas as pessoas têm dificuldades", acrescentou. 

A apresentadora confessou que tem essa postura com suas amigas também. "Esses dias minhas amigas me disseram: 'a gente está se organizando para tirar férias no final do ano, quando o bebê nasce para ficar aí com você'. Respondi: 'Deus me livre! Amor, deixa eu te contar uma coisa: tem questões de imunidade, não pode, ele precisa adquirir anticorpos com o tempo'. Ninguém fica chateada porque já me conhecem", completou. 

Instagram
Mariana Rios e a sogra, Ana Maria Diniz - Foto: Instagram

Mariana Rios revela o que faz para diminuir enjoos na gravidez

Mariana Rios não esconde o quanto está feliz desde que descobriu que será mamãe! Após uma longa jornada como tentante, a atriz e apresentadora espera um menino, fruto de sua união com o empresário Juca Diniz.

O bebê foi tão desejado pelo casal que, de acordo com Mariana, até os sintomas da gravidez acabam sendo 'bem-vindos'. Em entrevista ao site 'Quem', a artista explicou que encara as manifestações como um sinal positivo de que o filho está se desenvolvendo bem.

"Quando você sente qualquer sintoma é um sinal de que está ali e crescendo. Então, cólica, dor de cabeça, enjoo e sono mostram que o bebezinho está crescendo e gera uma tranquilidade. Os sintomas são bem-vindos. Essa gravidez foi muito esperada. Então, tudo o que acontece a partir dela é aprendizado e felicidade", declarou Mariana Rios.

Em seguida, a apresentadora revelou o que faz para diminuir os enjoos. Segundo a famosa, o 'truque' é bem simples: sempre fazer refeições em um curto espaço de tempo. "Eu tive bastante enjoo até as 12 primeiras semanas. Depois acabou! Um belo dia acordei e nunca mais tive enjoo. Já entendi que eu tenho que me alimentar a cada duas horas, não passo disso. Quando passam duas horas, começo a sentir um pequeno enjoo", completou.

Leia também:   

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

Mariana RiosRelaçãonora
Mariana Rios Mariana Rios  

Leia também

Impressionante!

Allan Souza Lima - Reprodução/Instagram

Tarólogo prevê destino de Allan Souza Lima no Dança dos Famosos: 'Precisa tomar cuidado'

Acidente

Mercedes Valentine - Foto: Reprodução / Instagram

Modelo perde a memória após acidente por causa de um pombo

Amor!

Filho de Ivete Sangalo se declara para a cantora - Reprodução/Instagram

Filho de Ivete Sangalo posta primeira foto com a cantora em sua rede social

Redes sociais

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia se surpreende com resposta de mensagem e mostra print de conversa

relacionamento

Israel Novaes é casado com Laura Novaes - Foto: Reprodução/Instagram

Sertanejo Israel Novaes abre o jogo sobre crise no casamento com Laura Novaes: 'Estamos...'

IVETE CLAREOU

Marcelo Sangalo entrega mais detalhes de sua participação no projeto Ivete Clareou - Reprodução/AgNews/Dilson Silva

Marcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'

Últimas notícias

Astróloga aponta que Marcelo tem vocação para percussão e somAstróloga sobre personalidade do filho de Ivete Sangalo: 'Por isso que ele se dá tão bem'
Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor! Estela toma atitude surpreendente após descaso de Zulma no orfanato
Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, ManuellaTiciane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa luxuosa para a filha. Veja a decoração
Harrison Ford tem 83 anosMédica analisa decisão de Harrison Ford: 'A idade é só um número'
Nas redes sociais, inúmeras pessoas têm compartilhado o uso de chupetas para adultosAry Fontoura posta vídeo de chupeta e dentista aponta: 'Não compensa os danos que pode causar'
FaustãoValor estimado da fortuna de Faustão é revelado
Mariana Rios fala sobre a sogra, Ana Maria DinizMariana Rios abre o jogo sobre sua relação com a sogra
Bianca BinBianca Bin revela ‘exigência’ que a impede de voltar às novelas hoje em dia
Luigi Di SarnoMúsico Luigi Di Sarno morre após comer sanduíche de brócolis
Roberta MirandaRoberta Miranda defende sua sexualidade: 'Sou bi com muito orgulho'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade