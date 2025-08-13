Mariana Rios abre o jogo sobre sua relação com a sogra

A atriz e apresentadora Mariana Rios surpreendeu ao falar sobre sua relação com a sogra, Ana Maria Diniz, mãe de seu noivo, Juca Diniz

A atriz e apresentadora Mariana Rios falou abertamente sobre sua relação com a sogra, Ana Maria Diniz, mãe de seu noivo, Juca Diniz, com quem espera o primeiro filho.

Em seu canal no YouTube, a famosa contou que as duas se dão muito bem e que tem personalidades parecidas. "Eu falo muito com ela. A gente é muito parecida. Ela é uma super mãe, super mulher, empresária. Ela tem uma coisa que é parecida comigo, que é praticidade. Não precisa pisar em ovos", contou ela.

Mariana ainda pontuou que gosta do jeito direto da sogra. "Quantas vezes, eu faço uma pergunta para ela, ela fala: 'não, de jeito nenhum'. Eu morro de rir. Eu prefiro mil vezes [uma resposta direta], mas as pessoas têm dificuldades", acrescentou.

A apresentadora confessou que tem essa postura com suas amigas também. "Esses dias minhas amigas me disseram: 'a gente está se organizando para tirar férias no final do ano, quando o bebê nasce para ficar aí com você'. Respondi: 'Deus me livre! Amor, deixa eu te contar uma coisa: tem questões de imunidade, não pode, ele precisa adquirir anticorpos com o tempo'. Ninguém fica chateada porque já me conhecem", completou.

Mariana Rios e a sogra, Ana Maria Diniz - Foto: Instagram

Mariana Rios revela o que faz para diminuir enjoos na gravidez

Mariana Rios não esconde o quanto está feliz desde que descobriu que será mamãe! Após uma longa jornada como tentante, a atriz e apresentadora espera um menino, fruto de sua união com o empresário Juca Diniz.

O bebê foi tão desejado pelo casal que, de acordo com Mariana, até os sintomas da gravidez acabam sendo 'bem-vindos'. Em entrevista ao site 'Quem', a artista explicou que encara as manifestações como um sinal positivo de que o filho está se desenvolvendo bem.

"Quando você sente qualquer sintoma é um sinal de que está ali e crescendo. Então, cólica, dor de cabeça, enjoo e sono mostram que o bebezinho está crescendo e gera uma tranquilidade. Os sintomas são bem-vindos. Essa gravidez foi muito esperada. Então, tudo o que acontece a partir dela é aprendizado e felicidade", declarou Mariana Rios.

Em seguida, a apresentadora revelou o que faz para diminuir os enjoos. Segundo a famosa, o 'truque' é bem simples: sempre fazer refeições em um curto espaço de tempo. "Eu tive bastante enjoo até as 12 primeiras semanas. Depois acabou! Um belo dia acordei e nunca mais tive enjoo. Já entendi que eu tenho que me alimentar a cada duas horas, não passo disso. Quando passam duas horas, começo a sentir um pequeno enjoo", completou.

Leia também: