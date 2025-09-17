Maria Sophia, neta de Leonardo, diz como lida com fama e comentários sobre sua aparência: ‘Tenho inseguranças’

Prestes a completar 15 anos, Maria Sophia, a neta de Leonardo, revela para a CARAS como lida com a fama, comentários na internet e se deseja seguir no meio artístico como o pai, o cantor Pedro Leonardo

A neta de Leonardo, Maria Sophia, que é filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, sempre chama a atenção ao surgir na rede social da família. Prestes a completar 15 anos, a adolescente contou em entrevista para a CARAS Digital como lida com a fama, os comentários sobre sua aparência e se deseja seguir no meio artístico.

Com o nome de “Mafifi” na rede social, a jovem compartilha um pouco de sua vida com seus quase 500 mil seguidores e vem encantando com os preparativos de sua grande festa de debutante. Ao ser questionada como é ser filha e neta de pessoas famosas, ela conta que lida de boa com a situação.

“Ah, para mim é normal, porque como nasci nesse meio, e não tenho outra referência, mas admiro muito a família que nasci”, mostra o orgulho que sente pela história de cada um na música.

Sobre seguir a carreira artística como o pai ou na internet como a mãe, Maria Sophia compartilha o que prefere. “Eu admiro os meios, mas prefiro o mundo artístico, como atuar, cantar, etc. Ainda não tenho em mente o que quero fazer no futuro, mas não descarto as possibilidades”, declara.

Pensando no futuro, a adolescente ainda não sabe qual carreira seguir, mas garante que é boa estudante na escola. “Sou uma boa aluna, estou sempre conversando, mas quando pego para estudar eu vou muito bem. Ainda não sei o que vou cursar”, conta.

Comentários sobre sua aparência

Nos últimos tempos, ao aparecer com o filho de Virginia Fonseca, José Leonardo, no colo ou ao lado do avô, Maria Sophia sempre gera muitos comentários sobre sua beleza. Inclusive, Poliana Rocha também chegou a se pronunciar após viralizar uma imagem da garota.

Sobre os comentários, a moça se mostra muito contente com os elogios, mas nada convencida, provando que tem a humildade do sertanejo. “Fico muito agradecida pelo carinho. Porém, tenho sim inseguranças como todo mundo“, fala sobre também ter suas incertezas.

Festa de 15 anos de Maria Sophia

Em sua rede social, Maria Sophia vem compartilhando vários vídeos sobre os preparativos de sua festa de 15 anos. A herdeira de Pedro Leonardo tem mostrado a escolha da decoração, espaço, flores, comidas e muito mais. Para a CARAS, ela revela um pouco do estilo da comemoração.

“Estão indo bem [preparativos], tem muita coisa para ver ainda e eu estou adorando esse processo. Vai ser uma mistura de algo moderno com um pouco de tradição”, disse.

Como Pedro Leonardo conheceu Thais

Casados há 15 anos, Thais contou para a CARAS como conheceu Pedro Leonardo e brincou ao dizer que nunca foi pedida em casamento oficialmente . Apesar disso, a arquiteta de formação diz que desde o primeiro beijo sentiu que estavam unidos.

“O conheci através de uma amiga, quando ela me chamou para passar Ano Novo em Goiânia, depois de muitos anos não dando certo, no ano de 2009/2010 deu e assim do aeroporto fomos em um churrasco na casa da avó da irmã dele, e lá nos conhecemos, em meio a amigos e roda de viola, eu adorava, aliás ainda amo!”, declarou a nora de Leonardo.

Ao ser questionada sobre o pedido de casamento, ela revelou: “Não aconteceu, né? Tô esperando até hoje (risos) Brincadeira, hoje não tenho mais essa vontade de casar na Igreja, somos casados no papel, que por muitos anos foi somente uma união estável, porém, acredito que somos casados desde o dia do nosso primeiro beijo” . Saiba mais aqui!