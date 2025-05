Maria Rita faz aparição rara com a filha de 12 anos em shopping no RJ

A cantora Maria Rita é vista ao lado da filha, Alice, em um shopping no Leblon, no Rio de Janeiro; ela também é mãe de Antonio, de 20 anos

A cantora Maria Rita, de 47 anos, foi vista, nesta sexta-feira, 2, curtindo um passeio com a filha, Alice, de 12 anos, em um shopping no Rio de Janeiro. Nas imagens, as duas foram clicadas de mãos dadas durante o dia de compras. Na ocasião, elas também proveitaram para comer juntas em um restaurante no local.

Alice é filha da cantora com o compositor Davi Moraes. A herdeira da cantora Elis Regina (1945-1982) também é mãe de Antonio, modelo de 20 anos, fruto do relacionamento com o diretor de televisão Marcus Baldini.

Confira, abaixo, as imagens de Maria Rita e Alice durante passeio no shopping:

Quem cuidou de Maria Rita após a morte da mãe, Elis Regina?

Maria Rita perdeu a mãe, a cantora Elis Regina, quando tinha apenas quatro anos. Na época, ela vivia com a mãe, que estava divorciada do compositor, arranjador e pianista César Camargo Mariano.

Elis foi encontrada desacordada pelo então namorado, Samuel MacDowell, após uma noite em que misturou álcool de drogas. Ela foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu.

Em entrevista dada ao GLOBO em 2022, Maria Rita relembrou o trauma vivido: "Não me lembro da voz, do cheiro, do toque, de nada. A terapeuta que me atendia em São Paulo [a cantora está morando no Rio] acha que pode ter a ver com o trauma: 'Sua mãe botou você para dormir e, quando acordou, você não tinha mãe. Isso não é coisinha pouca. E não importa se é Elis Regina ou não.' É um rompimento muito violento, muito agressivo."

Após a morte de Elis, Maria foi morar com o pai, César, que a introduziu ao universo da música. Ela já disse, inclusive, ter tido dificuldade em lidar com o fato de ser filha de Elis Regina, o que teria a afastado do mundo artístico.

Ainda menor de idade, Maria Rita precisou acompanhar o pai e se mudar para Nova York, Estados Unidos. Lá, ela estudou comunicação social na Universidade de Nova York com objetivo de ser jornalista.

De volta ao Brasil, ela desenvolveu uma relação com a música e se tornou produtora musical do irmão, Pedro Mariano. A partir dos 24 anos, então, começou a cantar profissionalmente.

