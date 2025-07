Maria Fernanda Cândido impressiona em rara aparição ao lado do filho mais velho

Em estreia seu novo trabalho no teatro, a atriz Maria Fernanda Cândido esbanja orgulho ao lado do filho Thomas, agora mais alto que ela

A atriz Maria Fernanda Cândido, de 51 anos, roubou a cena não apenas pela sua atuação na peça de teatro “Balada acima do Abismo”, no Teatro‑D‑Jaraguá, em São Paulo, mas também pela presença do filho mais velho, Thomas, de 19 anos, na noite de estreia nesta quarta-feira, 2.

Conhecida por preservar sua intimidade, a atriz foi clicada em um momento de cumplicidade com Thomas, fruto de seu casamento com o empresário francês Petrit Spahija, união consolidada desde 2005.

Maria Fernanda é mãe também de Nicolas, de 16 anos, que prefere a privacidade à exposição midiática. Apesar de não ter sido fotografado na estreia da peça, Nicolas segue sendo um importante pilar na vida da atriz.

Maria Fernanda Cândido faz rara aparição com o filho Thomas - Foto: Edu Araujo / AgNews

Sobre “Balada acima do Abismo”

A peça, inspirada na poesia de Clarice Lispector e no poema "Visão de Clarice Lispector" (1977), de Carlos Drummond de Andrade, marca a estreia de Maria Fernanda em São Paulo no Teatro‑D‑Jaraguá. O espetáculo aborda temas como espiritualidade, infância, feminino e o abismo na criação literária.

Maria Fernanda Cândido: o momento de renovação de uma das maiores atrizes brasileiras

Maria Fernanda Cândido, com mais de 30 anos de trajetória, vive uma fase profissional intensa, em que amadurecimento e coerência convergem em performances marcantes. Em entrevista à Vogue Brasil, a atriz reflete: “A maturidade nos dá mais discernimento...”. Atualmente, seu trabalho se destaca em três frentes principais:

Palco – Balada Acima do Abismo

Após sucesso em Paris, Maria Fernanda apresenta em São Paulo Balada Acima do Abismo, espetáculo intimista inspirado em obras de Clarice Lispector, com direção de Catarina Brandão e música interpretada ao piano por Sonia Rubinsky. Em Cannes, comentou que seu “funil ficou mais estreito” para escolhas teatrais e cinematográficas – uma fase seletiva que valoriza temas relevantes

Cinema – O Agente Secreto em Cannes

Em maio de 2025, participou do Festival de Cannes com O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Interpretando Elza, membro de uma célula que auxília perseguidos durante a Ditadura, Maria Fernanda fez parte do longa que ficou 13 minutos aplaudido de pé. A atuação também rendeu destaque na mídia internacional.

Rede Globo e TV – projetos e retorno às novelas

Embora prioritária em teatro e cinema, a atriz mantém vínculos com a TV: Voltou às séries em 2024, com participação especial em Renascer (Globo). Em Sessão de Terapia (GNT) e na minissérie Felizes para Sempre (Globo), já havia mostrado força dramática. Sobre novos trabalhos na televisão, ela reforça a importância da responsabilidade em cada escolha, sem comprometer seu foco atual no teatro e no cinema.