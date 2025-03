Maria Cavalcante se casa com Cristiano Deyvid em bloco de Carnaval

Maria Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcante, surgiu usando véu e um look branco para curtir um bloco de Carnaval com o marido

Maria Cavalcante encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 1º, ao mostrar um vídeo em que aparece se casando com o cantor Cristiano Deyvid em um bloco de Carnaval.

No clima da folia, a herdeira do humorista Tom Cavalcante e Patrícia Lamounier, que está à espera de sua primeira filha, exibiu a barriguinha ao surgir usando um top, uma saia longa branca e um véu, enquanto o amado usou uma bermuda e uma camiseta com uma estampa de terno e gravata.

Cercados por várias pessoas, os dois trocaram as alianças e depois se beijaram. "Hoje nosso casamento foi no bloquinho. Te amo meu amor, quero me casar sempre com você!!", celebrou a jovem, que se casou no civil com o sertanejo no dia 8 de fevereiro.

O vídeo encantou os internautas. "Lindos! Muito amor sempre", disse uma seguidora. "Achei fofo", escreveu outra. "Lindos, Deus abençoe vocês", comentou uma fã. "Vocês são demais", falou mais uma.

Confira:

Maria Cavalcante revela o nome da filha

Maria Cavalcante usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 27, para contar aos seus seguidores que já escolheu o nome da filha que está esperando com o cantor Cristiano Deyvid. A jovem, herdeira do humorista Tom Cavalcante e Patrícia Lamounier, compartilhou um vídeo mostrando o ultrassom da bebê e contou que ela se chamará Antonella.

"Nossa princesinha já tem nome: Antonella. Cada batimento do coração da nossa bebê nos enche de emoção. Estamos acompanhando cada detalhe da nossa princesa na ultrassom, e a cada imagem, nosso amor só cresce. É um sonho que está se tornando realidade, e somos gratos por vivenciar esse momento tão especial juntos", escreveu ela. Veja a publicação!

