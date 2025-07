Maria Cândida comenta sobre namoro com empresário: 'Ficou 40 anos me esperando'

A apresentadora e jornalista Maria Cândida abriu o coração sobre seu relacionamento com o investidor do mercado financeiro Patrick Gountier

Maria contou que tudo começou há dois anos, quando Patrick a abordou pelo Instagram dizendo que a conhecia dos tempos de escola. Na mensagem, ele a convidou para um café. "E aí a gente se encontrou e começamos a conversar. Mas o mais legal é que ele fala que ficou 40 anos me esperando, o que eu não concordo, porque ele foi casado várias vezes, teve filhos", recordou ela.

A jornalista revelou que não se lembrava dele dos tempos de colégio e adiantou que a festa de casamento está marcada para o ano que vem. No entanto, o casal já pretende morar junto a partir de agosto. "Quero me casar de noiva, 50+. É importante que as pessoas vejam um relacionamento maduro. Acredito muito mais em um relacionamento agora do que no passado", declarou.

Como Maria Cândida anunciou o relacionamento?

No Dia dos Namorados, Maria compartilhou as primeiras fotos do casal e, em celebração a data romântica, aproveitou para se declarar a ele. De acordo com a famosa, ela voltou a acreditar no amor após a chegada de Patrick em sua vida.

"Passei década sem namorado, sem acreditar mais no amor, com preguiça dessa data. Quando eu menos esperava, o Patrick apareceu para me mostrar que vale muito a pena ter um companheiro, dividir a vida. E essa troca na maturidade é muito melhor", iniciou a apresentadora na legenda da postagem.

"Por isso decidimos casar, trocar alianças, nos comprometer com um projeto maior nos nossos 50+. Eu te amo! Obrigada por me trazer mais equilíbrio, obrigada pelas risadas e andanças", completou Maria Cândida.

