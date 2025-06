Maria Cândida assume romance e revela casamento: 'Vale a pena'

Após mistério, Maria Cândida mostrou as primeiras fotos ao lado do novo companheiro e contou que os dois decidiram se casar; confira!

Maria Cândida está apaixonada! A apresentadora e jornalista revelou nesta quinta-feira, 12, Dia dos Namorados, a identidade do companheiro: Patrick Gontier. Além de apresentar o amado ao público, a comunicadora também revelou que os dois decidiram oficializar a união e subir ao altar.

Em seu perfil oficial, Maria compartilhou as primeiras fotos do casal e, em celebração a data romântica, aproveitou para se declarar a ele. De acordo com a famosa, ela voltou a acreditar no amor após a chegada de Patrick em sua vida.

"Passei década sem namorado, sem acreditar mais no amor, com preguiça dessa data. Quando eu menos esperava, o Patrick apareceu para me mostrar que vale muito a pena ter um companheiro, dividir a vida. E essa troca na maturidade é muito melhor", iniciou a apresentadora na legenda da postagem.

" Por isso decidimos casar, trocar alianças, nos comprometer com um projeto maior nos nossos 50+. Eu te amo! Obrigada por me trazer mais equilíbrio, obrigada pelas risadas e andanças", completou Maria Cândida.

Encantados com a novidade, diversos amigos e internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal nos comentários da postagem: "Lindos! Muito feliz por vocês!", declarou uma seguidora. "Ai esse casal que eu amo! Viva vocês!", disse outra. "O olhar dele diz tudo, parabéns! Vale a pena acreditar no amor", falou uma terceira. "Bom te ver feliz, viva o amor", comentou mais uma.

Confira as fotos de Maria Cândida com companheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA CÂNDIDA (@mariacandidatv)



Maria Cândida vive romance há mais de um ano

Há cerca de um ano, Maria Cândida revelou publicamente que estava noiva, mas manteve a identidade do amado em sigilo. Em suas redes sociais, ela fez um post para refletir sobre a sua decisão de aceitar o noivado e a crença em um novo relacionamento amoroso.

"Fiquei noiva. Sim. Aproveitei a data dos namorados para contar. Tenho vídeos que falo: ‘não caso nunca mais’. Mudei de opinião? Sim e não. Eu falei que não casaria mais no formato tradicional de mesma casa, rotina e tal… Realmente, pelo menos por enquanto, não é pra mim. Não me vejo mais nesse formato”, iniciou ela.

Em seguida, Maria Cândida contou que ela e o companheiro se 'conhecem' desde a adolescência: "O meu noivo me procurou ano passado. Ele me via no colégio, quando eu tinha 14 anos, e por timidez nunca falou comigo. Eu não o conhecia e também não lembrava dele. Mas depois de 40 anos, ele tomou coragem e me mandou mensagem", declarou.

